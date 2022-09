FOTO: Ob cesti pogorel avto

15.9.2022 | 07:10

Pred odcepom za Potoke je včeraj pogorel avto. (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj ob 18.10 je na cesti Gaber - Rožni Dol, pred odcepom za Potoke, občina Semič, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Kot-Brezje, Črmošnjice in Rožni Dol so požar pogasili, zavarovali kraj in nudili pomoč delavcu cestnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 1985;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu BEDENJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANKARJEVO NASELJE;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.GRIBLJE, TP GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 3. ŠMIHELSKA CESTA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bruna vas, nizkonapetostno omrežje – Bruna vas zgoraj med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

