Fizioterapija do novih prostorov

27.9.2022 | 12:00

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Leto 2022 je za Zdravstveni dom Ivančna Gorica produktivno leto. Ne samo, da so v prenovi starega dela zdravstvenega doma, ampak se lahko, kot sporočajo z ivanške občine, pohvalijo tudi z novimi prostori fizioterapije, ki so jo minuli petek slavnostno odprli. Fizioterapevtska ambulanta je v stavbi podjetja Lindstrom, za Kmetijsko vrtnim centrom.

Fizioterapijo bo poleg še dveh zaposlenih vodila Petra Breznik Kirm, višja fizioterapevtka, ki je fizioterapiji leta 2018, takrat še v začasnih prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, postavila temelj in ga do danes samo še nadgrajevala. Od začetka fizioterapije z enim samim programom je zdravstvenemu domu uspelo razširiti fizioterapijo na tri programe in eno specialno fizioterapevtsko obravnavo - limfno ročno terapijo. Tako vodja fizioterapije kot direktor Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, Janez Zupančič, dr. med., se veselita novih prostorov in zagotavljata, da bodo njihovi pacienti strokovno obravnavni. Direktor g. Zupančič je še povedal, da je poleg novih prostorov fizioterapije pred njim še plodna jesen, saj bodo skupaj z ustanoviteljem, Občino Ivančna Gorica, uspešno zaključili prenovo prostorov starega dela zdravstvenega doma, s katero bodo pridobili tudi nekaj dodatnih ambulant.

Vse zaposlene in povabljene je nagovorila tudi Mateja Kocjan, pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Povedala je, da je otvoritev fizioterapije dokaz, da zdravstveni dom dela dobro. Da sledi svojim ciljem in strmi k razvoju in dopolnjevanju zdravstvenih storitev, ki jih občani občine Ivančna Gorica še kako potrebujejo.

Slovesnega odprtja se je udeležil tudi podžupan Tomaž Smole, ki je povedal, da se Občina Ivančna Gorica v zadnjem času silovito razvija, število prebivalcev se povečuje, s tem pa naraščajo tudi potrebe po raznih storitvah. »In kot radi omenimo, da je zdravje na prvem mestu, je to pomembna pridobitev za celotno občino, saj so se storitve ambulante za fizioterapijo po obsegu povečale in razširile.«

Po slavnostnem prerezu traku in glasbenem vložku Nejca Bavdka na kitari so si prisotni ogledali sodobne prostore ter nazdravili na novo pomembno pridobitev, so še sporočili iz ivanške občine.

M. K.

Galerija