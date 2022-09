FOTO: Zasegli so ji porscheja; incident v Potočni vasi - trije napadli ostarelega?

27.9.2022 | 13:50

Zaseženi porsche na meji (Foto: PU NM)

Novomeški policisti so bili obveščeni, da naj bi včeraj okoli 17. ure v Potočni vasi trije mlajši moški večkrat udarili starejšega oškodovanca in ga lažje poškodovali. Nadaljujejo z intenzivno preiskavo, preverjanjem vseh okoliščin in aktivnostmi za identifikacijo kršiteljev.

S porschejem, a brez vozniške

Včeraj nekaj pred 12. uro je na mejni prehod Rigonce na izstop iz Slovenije pripeljala voznica osebnega avtomobila Porsche cayenne nemških registrskih oznak. Policisti so med postopkom ugotovili, da 70-letna voznica iz Italije nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je med vožnjo po gorenjski avtocesti pri galeriji Moste, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km/h, peljala 161 km/h. Avtomobil so ji zasegli, zaradi prekoračitve hitrosti izdali plačilni nalog in jo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja privedli pred pristojno sodišče.

Avtobus zdrsnil s ceste

Včeraj nekaj pred 7. uro se je zgodila prometna nesreča pri naselju Šahovec na območju PP Trebnje. Policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik pri vožnji po klancu navzdol v ostrem levem ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste naravnost in se prevrnil. Voznik in štirje potniki se v nesreče niso poškodovali. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Po ugotovitvah brežiških policistov je 21-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 48-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Prehitro po mokrem - na streho

Policisti PPP Novo mesto so bili okoli 16. ure obveščeni o prevrnjenem vozilu pri Otočcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 50-letni voznik iz Italije zaradi prevelike hitrosti na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval. O nesreči smo s fotografijo prevrnjenega avta poročali že zjutraj.

Vlomi in tatvine - ukradli pastirja. Električnega.

Na dvorišču počitniške hiše v kraju Meglenik na območju PP Trebnje je med 25. 9. in 26. 9. nekdo vlomil v osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V kraju Reva na območju PP Trebnje je med 25. 9. in 26. 9. neznanec s pašnika ukradel električnega pastirja z akumulatorjem.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Ponikve) izsledili in prijeli osem državljanov Bangladeša, šest državljanov Indije, štiri državljane Sirije, tri državljane Pakistana, državljana Alžirije in na območju PP Črnomelj dva državljana Kitajske. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.