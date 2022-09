Zdravstveni dom Brežice in lekarna do dodatnih prostorov s prizidkom

27.9.2022 | 17:30

Fotografije: Občina Brežice

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je z direktorjem Zdravstvenega doma Brežice Draženom Levojevićem, direktorico Lekarne Brežice Boženo Omerzel in s predstavniki izvajalcev danes podpisal pogodbe za sofinanciranje, gradnjo, nadzor in opremo prizidka brežiškega zdravstvenega doma. Celotna naložba bo stala nekaj več kot 7,68 milijona evrov.

Občina bo za naložbo odštela nekaj manj kot 3,64 milijona evrov. Pri tej bo z 2,3 milijona evrov sodelovala Lekarna Brežice, Zdravstveni dom Brežice bo prispeval dobrih 460.000 evrov lastnega denarja.

Ministrstvo za zdravje bo prispevalo nekaj več kot 850.000 evrov. Občina Brežice bo iz Eko sklada zanjo dobila skoraj 430.000 evrov.

Začetek gradnje načrtujejo v začetku oktobra. Vsa potrebna dela nameravajo končati do marca 2024 in aprila tega leta pridobiti še uporabno dovoljenje. S skoraj 2000 metri dodatne uporabne površine bodo rešili prostorsko stisko omenjene zdravstvene ustanove in zagotovili pogoje za širitev določenih zdravstvenih programov. Lekarni Brežice bodo hkrati zagotovili pogoje za kakovostnejše delovanje, je dejal Molan.

Po podatkih občine bodo na zahodni strani zdravstvenega doma zgradili prizidek in vanj umestili del njegovih zdravstvenih dejavnosti in lekarno.

Naložba sicer obsega gradnjo trinadstropnega prizidka s skupno neto površino nekaj manj kot 2000 kvadratnih metrov in ureditev prostorov za lekarno v pritličju ter severnem delu prvega nadstropja. Lekarna bo dobila ločen vhod.

V preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu bodo uredili bodo prostore za otroški in šolski dispanzer, za laboratorij ter medicino dela, prometa in športa.

Prizidali bodo tudi zunanje dvigalo in zgradili pokrito jekleno konstrukcijo s požarnim stopniščem. Uredili bodo še dovoz z nadstrešnico in okolico prizidka. Naložba obsega še nakup in montažo potrebne opreme ter nakup in namestitev avtomatiziranega lekarniškega skladišča.

Gre za sodobno energetsko zasnovano oz. za t. i. skoraj ničenergijsko stavbo.

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Levojević je povedal, da za ambulante v novih prostorih ne bodo potrebovali dodatnega zdravstvenega kadra.

M. K.

