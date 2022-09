Umrl še drugi bolnik, žrtev zamenjave identitete. Ovadba podana

27.9.2022 | 18:15

Grob na krškem pokopališču, kamor so pokopali napačnega pokojnika. Zdaj bo treba opraviti prekop žare, v kateri leži svojec druge družine, in potem - še enkrat - pokop ... (Foto: P. U.)

SB Celje (Foto: Bobo)

Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu (FB)

Celje/Loka pri Zidanem Mostu - V celjski bolnišnici je pred dvema tednoma, kot je znano, prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V nedeljo naj bi medtem umrl tudi drugi bolnik, ki so mu v celjski bolnišnici zamenjali identiteto.

Ministrstvo za zdravje je danes "podalo naznanilo kaznivega dejanja zoper neznane storilce v zvezi z dogodki, ki so se odvijali od 7. septembra dalje in so zaradi medsebojne zamenjave identitete dveh pacientov imeli za posledico neustrezno obravnavo dveh pacientov".

Izpostavili so, da je prišlo do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo k zamenjavi pacientov. Kot so zapisali v ovadbi, "v primeru, da bi se izvajalec reševalnega prevoza Zdravstveni dom Sevnica držal veljavnih navodil in prevoz opravil za vsakega pacienta samostojno, po oceni ministrstva do zamenjave pacientov ne bi prišlo".

A to ni edini razlog za sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja po 179/II. členu KZ. Kot drugega so navedli "dejavnost zdravstvenih delavcev pri predaji in prevzemu pacientov v oskrbo, ko niso v zadostni meri preverjali identitet pacientov". "Zdravstveni delavci niso ravnali s potrebno pazljivostjo, čeprav so se lahko in bi se mogli zavedati, da pri sprejemu dveh pacientov lahko pride do njune zamenjave. Navedeno utemeljuje obstoj krivdne odgovornosti sodelujočih oz. njihove malomarnosti," so pojasnili na ministrstvu.

Organom pregona zato predlaga, "da zaradi izkazanih malomarnosti pri triažnem procesu, malomarnosti pri uvedbi protokolov za identifikacijo pacientov ter pri izvedbi nadzora nad tovrstnimi procesi, kakor tudi pri vodenju interne komisije, in nevestnosti v postopku ukrepanja po ugotovitvah, dopolni preiskavo tudi v smislu preiskave kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, saj je prišlo do hujših kršitev pravic drugega (osebnostne pravice, pieteta do mrtvih, pravica do zdravljenja)".

V ovadbi so dodali še, da naj se "presoja zlasti odgovornost organov vodenja in nadzora Splošne bolnišnice Celje in njihovo morebitno opustitev dolžnega nadzorstva, ki je izkazana tudi s pomanjkljivo obravnavo odgovornosti lastnih zaposlenih v poročilu interne komisije".

Sicer pa so prepričani, da je interno poročilo celjske bolnišnice ciljno usmerjeno v preiskavo delovanja reševalcev Zdravstvenega doma Sevnica, "namesto da bi z razjasnitvijo okoliščin dela Urgentnega centra Celje preprečilo ponavljanje tovrstnih napak".

Umrl še drugi bolnik

Spletno Delo medtem poroča, da je v nedeljo umrl še drugi bolnik, ki je bil vpleten v izredni dogodek zamenjave identitete v celjski bolnišnici. Moški je umrl v eni od slovenskih bolnišnic, a ne v Splošni bolnišnici Celje. Več o njegovi smrti bo morda pokazala obdukcija, zaenkrat pa ni znano, ali je k njegovi smrti botrovalo tudi dejstvo, da so ga v celjski bolnišnici zdravili na podlagi diagnoz druge osebe.

Kot je za Delo pojasnil sin, kako bo s pogrebom, še ne ve, najprej bo namreč treba opraviti prekop žare, v kateri leži svojec druge družine, in potem pokop.

Spomnimo, v celjski bolnišnici je pred dvema tednoma prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli prejšnjo sredo, ko so umrlega bolnika že pokopali.

M. K.

