60 Jamarskega kluba Novo mesto - Podzemlje tudi na 3D-fotografijah

28.9.2022 | 07:10

Marko Pršina in Tomaž Grdin ob razstavljenih fotografijah na novomeškem Glavnem trgu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Jamarski klub Novo mesto je v sklopu šestdesetletnice pripravil razstavo jamarske fotografije uveljavljenih jamskih fotografov Marka Pršine in Tomaža Grdina – Oba večkrat nagrajena – Novembra še monografija Dolenjski kras 8

Jamarski klub Novo mesto letos praznuje šestdeseto leto delovanja. Osrednja slovesnost bo sicer novembra, ko bo izšla tudi monografija Dolenjski kras, ki jo novomeški jamarji praviloma izdajajo ob jubilejih vsakih pet let, v sklop prireditev ob šestdesetletnici pa sodi tudi odprtje pregledne razstave jamskih in jamarskih fotografij klubskih fotografov Marka Pršine in Tomaža Grdina pred rotovžem in predavanje Klemena Mihaliča o zadnjih raziskavah Skalarjevega brezna na Kaninu v knjigarni Goga.

Marko Pršina in Tomaž Grdin se na Glavnem trgu predstavljata na dvajsetih panojih, predstavljene fotografije pa so nastale ob različnih akcijah Jamarskega kluba Novo mesto v zadnjih letih, prikazujejo pa raziskovanje jam doma in v tujini pa tudi odstranjevanje odpadkov iz jam in vaje jamarske reševalne službe. Na ogled je tudi 3D-model najgloblje dolenjske jame Čaganka, ki ga je s pomočjo več tisoč fotografij izdelal Tomaž Grdin in si ga lahko ogledate s 3D-očali.

Tudi ta razstava le še dodatno potrjuje dejstvo, da je Jamarski klub Novo mesto že zdavnaj presegel lokalne okvire in je tako glede jamarskih dosežkov na Dolenjskem in še posebej tudi na Kaninu pa tudi po aktivnostih članstva v Jamarski zvezi, Jamarski reševalni službi Slovenije in v raziskovanju najglobljih jam eden izmed vodilnih jamarskih klubov v Sloveniji.

Marko Pršina se je z jamarstvom začel ukvarjati že leta 1983, fotoaparat pa je bil njegov zvesti spremljevalec na vseh akcijah do danes. Marko je bil tudi jamar demonstrator in reševalec. Leta 2003 je za fotografijo kapljice, odbite s kapnika, posneto v Kostanjeviški jami, prejel nagrado angleške revije Geographical magazin. Fotografija je objavljena tudi v izjemni monografiji Kostanjeviške jame (2003), v kateri je bil Pršina avtor fotografij. Poseben pečat daje Marko tudi omenjenim jubilejnim monografijam Dolenjski kras, pri katerih sodeluje že vse od leta 1987 in jih je večino tudi oblikoval.

Tomaž Grdin se je z jamarstvom začel ukvarjati zaradi fotografije. Na povabilo članov Jamarskega kluba Novo mesto je septembra 2009 fotografiral Astino jamo in Kaščico, potem pa se je vpisal v jamarski tečaj. Danes je aktivni član Jamarske reševalne službe. Je tudi avtor več glasbenih spotov, med drugim Čar neznanega, s katerim je na speleo filmskem festivalu v Karlovcu leta 2014 osvojil drugo mesto, naredil je tudi spot za skupino Dan D in film Skalar 2018, v katerem je prikazal jamarsko reševalno vajo iz največje globine do zdaj. V filmu Lights on govori o pionirskem fotoskeniranju jam in tudi prikaže 3D-posnetek najgloblje dolenjske jame Čaganka. Njegova dela so vedno kombinacija videa in fotografije ter sodobnega pristopa fotogrametrije v jamah, ob tem pa je eden prvih jamarjev v Sloveniji, ki je začel meriti jame s sodobnim sistemom kombinacije laserskega merilca razdalje, naklona in smeri s pametnim telefonom in z aplikacijo.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri že izide nova.

I. V.