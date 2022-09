Brežiški turizem po epidemiji covida dobro okreval

28.9.2022 | 08:40

Novinarska konferenca ob svetovnem dnevu turizma (Foto: ZPTM Brežice)

Brežice - Turizem na Brežiškem je z nekaj več kot 326.000 prenočitvami med poletnimi meseci presegel tovrstni izid turistično rekordnega predcovidnega leta 2019. V Brežicah letošnji dober obisk pripisuje usmeritvi v naravno in družbi prijaznejšo obliko turizma, vse bolj pa se usmerjajo v trajnostni turizem.

Direktorica brežiškega občinskega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Katja Čanžar je na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu turizma ocenila, da je brežiški turizem po epidemiji covida dobro okreval. Pristavila je, da se lotevajo novih turističnih projektov in hkrati razmišljajo, kako se usmerjanja turizma lotiti v prihodnje.

Začeli so tudi s prvimi koraki "kolektivnega blagovnega znamčenja", v kratkem bodo objavili novo celostno grafično podobo tega turističnega območja. "Vse z namenom privabljanja v zelene in trajnostne obronke brežiške občine," je pojasnila.

Sicer pa spodbujajo razvoj zelenega in trajnostnega turizma. Občina Brežice je med drugim prejela platinasti znak zelenega turizma in šest tamkajšnjih turističnih ponudnikov trajnostni znak zeleni ključ. Promocijo brežiškega turizma s poudarkom butične ponudbe in zelenih doživetij pa bodo še okrepili, je še dejala Čanžarjeva.

Po besedah Nejca Pozveka z brežiške fakultete za turizem so z krepitvi brežiškega turizma pristopili z izdelavo ankete med turisti in domačini, ki jim bo pomagala izboljšati ponudbo, jo bolje prilagoditi gostom in odpraviti pomanjkljivosti.

Izdelali so tudi preliminarni krizni načrt, s katerim so skušali oceniti pripravljenost turizma na morebitne nove krize in izdelali priporočila za prilagajanje turizma podnebnim spremembam, je še navedel Pozvek.

Novinarske konference se je udeležil tudi brežiški župan Ivan Molan. Povedal je, da želijo v Občini Brežice, ki je s tamkajšnjima glavnima ponudnikoma oz. s Termami Čatež in Termami Paradiso vpeta predvsem v kopališki in hotelski turizem, razvijati tudi kulturni in športni turizem.

Opozoril je, da so v zadnjih letih prenovili znamenite stare stoletne mostove, železna mostova prek Save in Krke v Brežicah ter leseni rečni most v Cerkljah ob Krki. Posvečajo se razvoju ponudbe brežiškega Posavskega muzeja in gradu Brežice, v katerem ta domuje. Prenavljajo tudi brežiški atletski stadion, ob vodnem zajetju brežiške hidroelektrarne pa snujejo center vodnih športov.

V Brežicah bodo kot novo turistično zanimivost oktobra odprli prenovljeni nekdanji mestni vodovodni stolp, trajnostno pa se usmerjajo predvsem z gradnjo kolesarskih povezav. Skrbijo tudi "za dobro povezavo med naravnim okoljem in turistično ponudbo", je še dejal Molan.

STA; M. K.