V Novem mestu bo prvi center za krožno javno naročanje

28.9.2022 | 07:20

Foto: MO NM

Novo mesto - Šest partnerjev je včeraj v Novem mestu predstavilo projekt NovIKroG, katerega namen je vzpostavitev prvega centra za krožno javno naročanje v državi. V okviru centra bodo javnim ustanovam pomagali, kako izvesti javna naročila naravi prijaznih izdelkov in storitev, podjetjem pa, kako na takšnih razpisih sodelovati in biti konkurenčen.

Po besedah vodje projekta Petra Geršiča iz Mestne občine Novo mesto krožno javno naročanje med drugim pomeni, da javna podjetja in zavodi pri javnih naročilih zahtevajo izdelke in storitve, ki so naravi prijazni, torej jih je mogoče reciklirati ali obnoviti, so izdelani iz recikliranih materialov in podobno.

Pri takšnih javnih naročilih mora biti po njegovih besedah opisan celoten cikel, kaj se je dogajalo z dobavljenim izdelkom in kaj se bo zgodilo, ko bo konec njegove življenjske dobe, na primer, ali ga bo mogoče reciklirati, obnoviti in vrniti nazaj uporabnikom in podobno. Kot primer takšnega že izpeljanega krožnega javnega naročanja je izpostavil leta 2019 izpeljan razpis osmih dolenjskih občin za higienski papir, v katerem je bil pogoj, da ponudnik kot vhodno surovino uporabi odvržen tetrapak, ki ga je zbrala novomeška komunala.

Za krožno javno naročanje sta po besedah Geršiča potrebna dva - na eni strani gospodarstvo, ki izdela izdelke, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, na drugi strani javni naročniki, ki takšne izdelke naročajo preko javnih razpisov. Za to oboji potrebujejo določeno znanje, čemur bo namenjen center za krožno javno naročanje v državi, je povedal.

Center bo deloval v okviru Razvojnega centra Novo mesto. Po besedah Vesne Maksimovič je zanimanja za znanja, kako izvesti krožne javne razpise na eni in kako zagotoviti primerne izdelke zanje na drugi strani, veliko. Njihova naloga pa bo, da tako naročnike kot podjetja seznanijo z dobrimi praksami na tem področju, jim zagotovijo potrebna znanja in usposabljanja.

V okviru projekta, s katerim so začeli maja letos, trajal pa bo dve leti, bodo sodelovali z novomeško fakulteto za industrijski inženiring in norveško Univerzo Nord. Z njihovo pomočjo bodo med drugim raziskovali izdelke in materiale, ki bi jih bilo mogoče tako ali drugače večkrat uporabiti in bi bili zanimivi za krožno javno naročanje.

Vodilni partner v projektu NovIKroG je Mestna občina Novo mesto, v njem pa sodelujejo še Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof in Univerza Nord iz Norveške.

STA; M. K.