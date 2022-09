V župansko tekmo v Mestni občini Krško še Janja Starc

Janja Starc (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - Kandidaturo za županjo Mestne občine Krško je včeraj napovedala Janja Starc. S podporo obrtnikov in podjetnikov, ki so pobudniki njene kandidature, s skupno listo stopa na pot oblikovanja lokalne skupnosti. V politiko vstopa politično neopredeljena. Poudarja strokovnost, preudarnost, enakost in gospodarnost vodenja občine, je dejala.

Starčeva, 47-letna diplomirana pravna organizatorka, zaposlena v Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško, je na javni predstavitvi kandidature povedala, da je njena edina opredelitev ta, da upošteva in podpira to, kar je dobro za vso skupnost.

Meni, da zna prisluhniti vsakomur in da med ljudmi ne dela razlik. Ljudi ne obravnava po rasi, veroizpovedi ali političnem prepričanju. Glede Mestne občine Krško pa ocenjuje, da ima ta močan razvojni potencial.

Njeno županovanje bi temeljilo na uresničljivih načrtih, na vključevanju in sodelovanju občanov, predvsem mladih, poslušanju predlogov drugače mislečih in iskanju skupnih rešitev za boljši jutri.

Napovedala je podjetniško, strokovno, gospodarno, pregledno, zakonito, premišljeno in strpno vodenje občine oziroma lokalne skupnosti ter med svojimi programskimi izhodišči navedla podjetno in gospodarno občino, občino občanov in samostojno pokrajino Posavje.

Zavzemala bi se za kmetijstvo in s tem povezane dejavnosti, za razvoj turizma, razvoj krajevnih skupnosti, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Skrbela bi za čisto okolje in urejeno infrastrukturo. Za občinsko upravo in javne zavode, za gospodarske javne službe, šport in kulturo, za promocijo zdravja, za mlade, za ranljivejše skupine prebivalstva in socialno varstvo, za kakovostno življenje v občini in stanovanjsko problematiko.

Občino bi pripravila za primere nepredvidenih dogodkov. Pri ključnih vprašanjih je pripravljena na dialog z državo.

Glede jedrske energije meni, da je ta pomembna za energetsko neodvisnost Slovenije. Umeščanje morebitnega krškega drugega jedrskega bloka pa je še označila za strateško najpomembnejši in največji projekt v samostojni Sloveniji.

Poleg Starčeve sta župansko kandidaturo v Krškem do zdaj uradno napovedala nekdanji poslanec in nekdanji član SNS Dušan Šiško in Janez Kerin. Vsi trije se bodo za mesto krškega župana potegovali s podpisi volivcev. Kerin je sicer podpise že zbral in jih v petek tudi predal. Župansko kandidaturo je napovedal še kandidat SLS Iztok Starc. Zdajšnji župan Miran Stanko se za to mesto ne bo več potegoval.

Zvočni zapisi Kandidatka za krško županjo Janja Starc o svoji kandidaturi Kandidatka za krško županjo Janja Starc o svoji kandidaturi