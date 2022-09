Razlito olje, požar, motnje v elektrooskrbi in zapore

28.9.2022 | 07:55

Foto: arhiv DL

Na relaciji Sela pri Dolenjskih Toplicah proti Dolenjim Sušicam v občini Dolenjske Toplice se je včeraj ob 18.46 po cestišču razlilo plinsko olje. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in oprali cestišče v dolžini približno dveh kilometrov.

Požari v stanovanjskih stavbah

V naselju Tržišče v občini Sevnica so se sinoči ob 23. uri vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Tržišče so nadzorovali izgorevanje saj, pogasili požar in do prihoda dimnikarja pregledali prostore okoli dimnika.

Tehnična in druga pomoč

Na Cesti Krških žrtev v Krškem so gasilci PGE Krško danes okoli 5.40 s tehničnim posegom odprli vrata gostinskega lokala.

Ostale aktivnosti

Na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so za nujno medicinsko pomoč posredovali pet klicev, za nujno veterinarsko pa enega. Brežiški kolegi pa so posredovali tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Motnje v elektro oskrbi …

Na nekaterih območjih Elektra Ljubljana, Distribucijske enote Novo mesto bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prihajalo do motenj v elektro oskrbi:

Na območju nadzorništva Črnomelj danes med 8. in 12.uro za TP Vel. Sela na izvodu Mala Sela.

Na območju nadzorništva Metlika danes med 8. in 12. uro za TP Semič, izvod Vavpča vas proti cesti.

Na območju nadzorništva Šentjernej danes med 8. in 11. uro za TP Vrh pri Pahi in Gor. vrh-Grčevje.

Na območju nadzorništva Trebnje danes med 8. in 10. uro za TP Nova gora, Nova gora Cerar in Zgornji Cerovec. Med 11. in 12. uro za TP Javorje. Od 12.30 do 13.30 za TP Moravška gora. Od 11. do 12. uro za TP Dečja vas, od 7.30 do 8.30 za TP Križ, med 9. in 10. za TP Globoko, od 12.30 do 13.30 pa za TP Grm.

Na območju Elektra Celje d.d., Distribucijske enote Krško da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju Mokronoga z okolico in sicer na TP Sela Hom med 7.30 in 12.30, na območju TP Trstenik pa med 13. in 14. uro.

Prekinitve elektrike so predvidene tudi na območju nadzorništva Krško okolica in sicer: na TP Presladol, nizkonapetostno omrežje – Veliko, predvidoma med 8:00 in 13:00 uro, na TP Kališovec pa predvidoma med 8. in 13.30.

Na območju nadzorništva Brežice bo do prekinitev prihajalo na TP Brežice stolpnica, nizkonapetostno omrežje – Kozole – Polak predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na območju nadzorništva Krško mesto pa bo do prekinitev prihajalo na TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Jerman vrh preko ceste in sicer med 8. in 13. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Zapore prometa…

Komunala Sevnica poroča o kratkotrajnih in dolgotrajnih delnih in popolnih zaporah prometa na odseku lokalne ceste Črni potok-Križ, na pododseku dolžine 280 m, med priključkoma javnih poti Ledina-Zleteče-Križ in Razbor (Križ), h. št. 41A. Obvoz bo po ostalih občinskih cestah na območju. Zaradi sanacije cestišča lokalne ceste na odseku Križ-Pombe bo zapora veljala med 28.9. in 20.12.

R. M.