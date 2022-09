Pila, potem pa za volan in nesreča

28.9.2022 | 08:15

Foto: Arhiv DL

Policisti so bili sinoči nekaj po 22. uri obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovorna 33-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču trčila v avtomobil 49-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,52 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Ob bakrene žlebove

V Brezju pri Veliki Dolini je med 10. in 27. septembrom neznanec s strehe počitniškega objekta potrgal deset metrov bakrenih žlebov in pet metrov odtočnih cevi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 800 evrov.

Dva akumulatorja

Z delovišča v Dobrovi na območju Krškega so danes ponoči neznanci iz premičnih semaforjev ukradli dva akumulatorja in s tatvino povzročili za okoli 300 evrov škode.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. Ž.