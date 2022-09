Bodo v Škocjanu zaradi rebalansa državnega proračuna lahko postorili vse, za kar so imeli zagotovila?

28.9.2022 | 09:20

Škocjanski občinski svetniki so sinoči sprejeli proračun za dve leti: 2023 in 2024.

Mateja Robek Zaletelj

Jože Kapler: proračun za dve leti omogoča nemoteno delovanje in realizacijo vseh investicij.

Svetnik Matej Krnc meni, da ni prav, da se pred volitvami sprejema proračun za dve leti.

Škocjan - Občinski svetniki so na sinočnji seji sprejeli proračuna za prihodnji dve leti, ki ju je predstavila Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave in poudarila, da je to nujno za nemoten potek vseh naložb.

V letu 2023 so predvideni prihodki v višini dobrih 5,4 milijona evrov, odhodki pa v višini 8,7 milijona evrov, v letu 2024 pa imajo načrtovanih dobrih 6,8 milijona evrov prihodkov ter 8,2 milijona evrov odhodkov. Vse številke so se od prvega branja konec julija, ko je potekala tudi 30- dnevna javna razprava, malce povečali.

Med ključnimi investicijami za prihodnji dve leti župan Jože Kapler našteje izgradnjo kulturnega doma v Škocjanu, hodnikov za pešce od Škocjana do Stare Bučke, ter od Dolnje Stare vasi do Dobruške vasi, krožišča v Škocjanu, ter kanalizacijo Grmovlje, Dobruška vas in črpališča Škocjan.

Skupna vrednost teh naložb je okrog 10 milijonov evrov, pri čemer občina Škocjan seveda računa na obljubljen denar od države, zagotovljen s podpisanimi sporazumi. Za kanalizacijo odločb še nimajo, vloge za sofinanciranje so oddane. Zato imajo za ta projekt planiran dolgoročni kredit v višini 1,8 milijona evrov v letu 2023, če ne pride do realizacije, se premakne v 2024.

Državne investicije so za Škocjančane zelo pomembne predvsem na cestnem področju. Gre za izboljšanje cestne infrastrukture, podpisane pa tri sporazume z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in sicer za obnovo regionalne ceste Dolnja Stara vas od bencinske črpalke vključno do avtocestnega priključka v Dobruški vasi, pri čemer bodo zgradili hodnike za pešce in javno razsvetljavo; izgradnjo krožišča v centru Škocjana ter vzpostavitev hodnikov za pešce od Škocjana do Stare Bučke v dolžini 1,7 kilometra.

Verjeli so, da bo pričetek del jeseni, vsaj z razpisno dokumentacijo. Zdaj pa jih malce skrbi, ali bo te načrte kaj spremenil nastop nove Golobove vlade. Kot neuradno vedo, je proračun začasno zaprt, glede na to, da se je vlada odločila za rebalans proračuna in zdaj ne potekajo nobene aktivnosti. »Upam, da bo rebalans čim prej sprejet, da ne pride do večjih sprememb in da do naložb res pride,« pove Kapler.

Več o proračunih, amandmajih, pomislekih svetnika Mateja Krnca idr. pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija