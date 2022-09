Združenja občin protestno zapustila pogajanja o povprečninah

28.9.2022 | 09:05

Slovenija ima 212 občin (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Predstavniki združenj občin so včeraj protestno zapustili pogajanja z ministrom za finance Klemenom Boštjančičem o povprečninah. Kot je povedala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar, minister namreč ne razume lokalne samouprave in financiranja z zakonom predpisanih nalog. Več podrobnosti bodo posredovali danes.

Minister Boštjančič se je s predstavniki občinskih združenj na uvodnem sestanku srečal sredi meseca. Po navedbah občinskih predstavnikov so se dogovorili, da do naslednjih pogajanj pripravijo približevalne predloge glede višine povprečnin. Minister je tedaj na sestanek prišel s številkami, ki so bolj ali manj podobne letošnjim, medtem ko so občine želele znaten dvig povprečnine že za letos, pa tudi za prihodnji dve leti. In sicer bi povprečnino za letošnje leto z zdajšnjih 645 dvignile na 736,66 evra. Za leto 2023 predlagajo, da povprečnino dvignejo na 776,4 evra, za leto 2024 pa na 783 evrov.

Jasmina Vidmar (Foto: Večer)

Včeraj je minister sicer prišel s predlogom za triodstotni dvig povprečnin, kar pa po mnenju občin ne dosega niti dviga stroškov dela javnih uslužbencev na račun zadnjih dogovorov s sindikati javnega sektorja.

"Gre za popolno nerazumevanje lokalne samouprave in financiranja nalog, ki jih občinam nalaga država. Za te mora namreč država nameniti tudi denar, minister pa ta del financiranja meša z lastnimi viri, iz katerih občine financirajo razvojne in druge naloge," je med drugim pojasnila Vidmarjeva.

Dodala je še, da si občine vendarle želijo novih pogovorov in dobrih odnosov z vlado.

STA