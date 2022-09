Potrjeno preoblikovanje sklada za financiranje razgradnje Neka

28.9.2022 | 11:15

Foto: arhiv DL

Ljubljana/Krško - Državni zbor je na predlog poslanske skupine SDS sprejel zakon o Javnem skladu RS za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz nje. Z njim se bo sedanji sklad za Nek preoblikoval v nov, javni sklad.

Sedanji sklad za financiranje razgradnje Neka in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka je bil ustanovljen na podlagi zakona iz leta 1994 in deluje v skladu s pogodbo med slovensko in hrvaško vlado. Kot določa danes sprejeti zakon, pa se bo preoblikoval v sklad, ki sistemsko in smiselno sledi ureditvi javnih skladov.

Spremembe so potrebne zaradi revizijskih poročil računskega sodišča o obstoječem zakonu ter pomanjkljivosti sedanje ureditve, je v torek v imenu predlagateljev pojasnil Anton Šturbej (SDS). Poleg tega se določbe zakona usklajujejo s priporočili Evropske komisije o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih objektov in zagotavlja se racionalizacija poslovanja sklada z namenom nemotenega izvajanja investicije v odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, je dodal.

Zakon ureja obveznost plačila dajatve za razgradnjo Neka in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Predpisuje pristojnost določanja višine dajatve in preverjanja ustreznih višin dajatve (ta je od januarja pri 12 evrih na vsako prevzeto megavatno uro elektrike skupine Gen energija), določa organe sklada in njihove pristojnosti ter podrobneje opredeljuje poslovanje sklada.

Poslanci so zakon potrdili soglasno s 75 glasovi. Zadovoljna je tudi vlada. Državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Sršen je včeraj spomnila, da segajo poskusi ureditve te problematike deset let nazaj. Zakon je izpostavila kot pomembnega za ohranjanje dolgoročnega odgovornega jedrskega programa v Sloveniji.

STA