Najuglednejši delodajalec 2021: Med top 10 tudi Akrapovič, Gen-I in Krka

28.9.2022 | 18:20

TOP 10 uglednih delodajalcev (Fotografiji: Klavdija Žitnik )

Ljubljana - Naziv najuglednejši delodajalec 2021 si je prislužilo podjetje Lek, ki je v izboru tako slavilo že tretje leto zapored. Družba zasluge za uspešen preboj skozi viharne čase pripisuje prilagajanju razmeram na trgu in uvajanju novih, naprednih oblik dela, so sporočili iz podjetja Styria digital marketplaces, ki podeljuje ta naziv.

Lek je priznanje za uglednega delodajalca prejel še v petih drugih kategorijah, in sicer po izboru strokovnjakov v podkategoriji poslovne vede, podkategoriji tehnika, proizvodne tehnologije, gradbeništvo, podkategoriji naravoslovne znanosti, podkategoriji družbene vede in v panogi farmacija in biotehnologija, kemična industrija.

"Dejstvo, da smo bili znova izbrani za najuglednejšega delodajalca leta, kaže, da pri vlaganju v zaposlene ne stojimo na mestu. Nenehno se učimo, prilagajamo razmeram na trgu in uvajamo nove, napredne oblike dela," je povedal predsednik uprave Leka Robert Ljoljo.

Ob Leku so se med top 10 uglednih delodajalcev po abecednem vrstnem redu uvrstili še Akrapovič, Dars, Gen-I, Krka, Petrol, Pipistrel, Porsche Slovenija, Slovenske železnice in Telekom Slovenije. Certifikate so podelili še v kategorijah ugledni delodajalec po izboru strokovnjakov in ugledni delodajalec po panogah. Tu od dolenjskih podjetij najdemo še trebanjski Trimo in novomeško Adrio Mobil.

Zmagovalci po vseh kategorijah

UGLEDNI DELODAJALCI PO IZBORU STROKOVNJAKOV

IT: Gen-I, d. o. o.

UGLEDNI DELODAJALCI PO PANOGAH

Energetika, komunala, oskrba z vodo, plinom: Gen-I, d. o. o.

Gradbeništvo: Trimo, d. o. o.

Proizvodnja in industrijski inženiring: Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto

Strojništvo: Akrapovič, d. d.

Dober ugled delodajalca pritegne najboljše kadre in posledično prinese podjetju večjo uspešnost, poudarjajo v Styria digital marketplaces. Ugledne delodajalce iščejo na podlagi obsežne spletne raziskave zaposlitvenega portala MojeDelo.com in švedskega podjetja Universum Global. V izbor delodajalcev so bila letos vključena najvplivnejša podjetja z določenih področij glede na rezultate prejšnjih raziskav.

Iskalci zaposlitve v Sloveniji sicer dajejo prednost delodajalcem, ki izkazujejo spoštovanje do zaposlenih, nudijo konkurenčne plače, pomembna pa sta jim tudi varnost zaposlitve in delovno okolje, v katerem se dobro počutijo. Glede na lansko raziskavo postaja manj pomembno, ali imajo na delovnem mestu možnosti strokovnega usposabljanja in razvoja. Med višje izobraženimi je večje zanimanje za delo na daljavo (76 odstotkov) kot pri tistih z nižjo izobrazbo (61 odstotkov), glavna skrb pri tem pa je, da bodo zaradi dela od doma pogrešali stike s sodelavci, so še zapisali.

M. K.