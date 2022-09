Kolpa že poplavlja

29.9.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Kolpa se je sinoči začela razlivati v svojem zgornjem toku, prav tako se razlivajo posamezni njeni pritoki. Visokovodni val se je do jutra pomikal vzdolž struge in se krepil z dotoki rek s hudourniškim značajem. Naraščajo tudi druge reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji. Dopoldan in čez dan lahko pride do razlivanj več rek v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.

Davi ob petih je v naseljih Prelesje in Kot ob Kolpi, občina Črnomelj, Kolpa že poplavila cesto ter ogroža stanovanjske objekte, gostinski lokal, gospodarska poslopja, osebna vozila ter privezane čolne. Posredujejo gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Prelesje in Radenci.

Danes bo sicer večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi dolgotrajne krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 °C.

Jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ki bodo verjetnejše na zahodu Slovenije. Manj dežja bo na severovzhodu.

Do sobote zjutraj bo dež večinoma ponehal. V soboto se bo delno razjasnilo. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

V nedeljo kaže na deloma sončno in toplo vreme z jutranjo meglo po nižinah.

Vnele so se saje

Včeraj ob 18.16 so se na Baragovi cesti v Žužemberku pri čiščenju dimnika na stanovanjski hiši vnele saje. Gasilci PGD Žužemberk so okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Kaj je v potoku?

Ob 10.54 so pri Križevski vasi v občini Metlika na gladini potoka Sušica opazili belo neznano snov. Gasilci PGD Črnomelj so vzeli vzorce, ki jih bodo pristojni poslali v analizo. O dogodku so bili obveščeni policisti in pristojni inšpektor.

Maček v jašku

Ob 19.13 je v Boštanju pri Sevnici maček padel v odtočni jašek. Rešili so ga gasilci PGD Boštanj.

Voda je lahko oporečna

Komunala Črnomelj obvešča uporabnike, da je zaradi okvare na napravi za dezinfekcijo vode v vodovodnem sistemu Rožni Dol voda lahko oporečna za pitje, zato jo je potrebno prekuhavati za pitje in pripravo hrane. Navodilo prekuhavanja velja za uporabnike vodovodnega sistema Rožni Dol v občini Semič, ki zajema naselja Potoki, Preloge, Brezje pri Rožnem Dolu, Rožni Dol, Pribišje in Gornje Laze.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Stara TP;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA, izvod Regal.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 1. PROTI BREZOVICI;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1;

- od 11:15 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRZLA DOLINA 2;

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 7:30 do 8:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRVARJEV HRIB, TP ŠKRJANČE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, na izvodu ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA 1981.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 uro na območju TP Hrastovica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje – Stara vas, Petrišič, Pibernik in med 10. in 13. uro na območju TP Vihre, nizkonapetostno omrežje – smer Brežice; na področju nadzorništva Mokronog pa med 8. in 14. uro na območju TP Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče.

M. K.