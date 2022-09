Hribar bo igral s Kitajci

Peter Hribar (Foto: NTZS)

Darko Jorgić in Deni Kožul

V Chengduju je bil včeraj žreb skupin za ekipno svetovno prvenstvo, ki se prične v petek. Slovenska moška reprezentanca, bo igrala v prvi skupini, njeni nasprotniki pa bodo branilec naslova, Kitajska, ZDA, Portoriko in Tajska. V osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake od sedmih skupin ter še dve najboljše tretjeuvrščeni ekipi.

"Če lahko malce vse skupaj obrnem na šalo, je dobro, da smo že v skupini dobili Kitajsko, ki jo potem lahko dobimo šele v finalu," je iz domače oskrbe žreb skupini v Chengduju komentirala obolela selektorka Andreja Ojsteršek Urh, ki je s svojimi izbranci v stiku vsaj nekajkrat na dan.

"Na Facebooku smo si naredili svojo skupino, tako da sem z vsem na tekočem. Fantje vsak dan poskrbijo, da sem boljše volje, ker tole s covidom se mi že vleče. Drugače pa bi rekla, da je bil žreb kar ugoden, saj so Američani tu brez svojega najboljšega igralca Jha Kanaka, Portoriko z Brianom Afanadorejem tudi ne bi smel biti nepremagljiv, potem je tu še Tajska, ki je prišla s tremi igralci, ki tudi niso prav visoko na svetovni lestvici," pa je slovenska selektorica komentirala izžrebano skupino.

Z žrebom je zadovoljen tudi prvi igralec slovenske reprezentance, Darko Jorgić, sicer osmi igralec svetovne lestvice. "Prvi favorit je seveda Kitajska, vse druge ekipe pa so premagljive. V vsakem primeru je bolje, da se z njimi pomerimo zdaj, kot recimo v osmini finala. Treniramo po svojih najboljših močeh, pogoji so dobri, tudi hrana je v redu, tako da za zdaj vse poteka dobro, le selektorico pogrešamo," je dejal 24-letni Hrastničan.

Kitajska bo na tem prvenstvu, na katerem seveda brani naslov izpred štirih let na Švedskem, igrala v praktično najmočnejši zasedbi, s prvimi tremi igralci na svetovni lestvici, Fan Zhendongom, Ma Longom in Liang Jingkunom, v ekipi pa sta še Wang Chuqin (11.) in Lin Gaoyuan (12.).

Za Američane, ki so brez Kanaka, bodo igrali Mishel Levinski (350.), Jishan Liang (384.) in Earl James Alto (brez uvrstitve ITTF), za Portoriko Brian Afanador (69.), Daniel Gonzalez (112.) in Angel Naranjo (186.) in za Tajsko trije igralci, ki jih trenutno tudi ni na lestvici ITTF. To so Pattaratorn Passara, Phakpoom Sanguansin in Sarayut Tancharoen.

V slovenski ekipi bodo ob Jorgiču nastopali še Deni Kožul (155.), Šmarječan Peter Hribar (321.) in Tilen Cvetko (548.).

* Skupine na ekipnem SP v Chengduju:

- skupina 1: Kitajska, Slovenija, ZDA, Portoriko, Tajska.

- skupina 2: Nemčija, Francija, Indija, Kazahstan, Uzbekistan.

- skupina 3: Japonska, Hongkong, Romunija, Iran, Madžarska.

- skupina 4: Južna Koreja, Egipt, Češka, Kanada, Savdska Arabija.

- skupina 5: Švedska, Anglija, Avstralija, Poljska.

- skupina 6: Brazilija, Portugalska, Danska, Slovaška.

- skupina 7: Tajvan, Hrvaška, Belgija, Singapur

