Cepljenje z novim cepivom proti podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5 že tudi v ZD Novo mesto

29.9.2022 | 09:00

Mnogi so čakali na najnovejše cepivo za poživitveno cepljenje, prilagojeno inačici omikrona BA.4 in BA.5, ki so ga prejšnji petek dobili tudi v ZD Novo mesto. Zanimanje za cepljenje je večje.

Novo mesto - Po podatkih sledilnika covid-10 je Slovenija v vrhu evropskih držav po novih okužbah s koronavirusno boleznijo. Zboleva vse več ljudi, okužbe so se pričakovano povečale z začetkom šolskega leta, koncem dopustov ter s hladnejšimi dnevi.

Čeprav je situacija v bolnišnicah za enkrat stabilna, pa te številke marsikoga skrbijo in tudi direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med., opominja, da se ne moremo delati, da covida ni.

»Številke okužb so visoke, a oblika bolezni je običajno blažja - glede na to, da je večina ljudi že imela nek stik z virusom: ali so prekuženi, cepljeni ali prebolevniki. Upamo, da hudih oblik ne bo več, a biti moramo previdni in se zaščititi,« pravi Simoničeva, ki kot vedno priporoča cepljenje.

Spet večje zanimanje za cepljenje

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto.

To je čez poletje žal skorajda zamrlo, zanimanje je bilo majhno. Nemalo je bilo dni, ko se k njim ni prišel cepit nihče, kar je povezano z manj okužbami v tem času, pa tudi mediji o tej temi skorajda niso poročali.

Cepljenja proti covid-19 v zdravstvenih domovih potekajo v glavnem brez naročanja. Termine poiščite na njihovih spletnih straneh.

»A zadnje dni je spet več zanimanja za cepljenje, zlasti za poživitvene odmerke. To je povezano tudi z najnovejšim cepivom za poživitveno cepljenje, prilagojenemu inačici omikrona BA.4 in BA.5, ki smo ga prejšnji petek dobili tudi mi. Mnogi so čakali prav nanj. Na cepljenje je prišlo 81 ljudi, od mlajših do starejših, večina od njih, 78, se jih je cepilo s 3. ali 4. poživitvenim odmerkom,« pove Simoničeva.

Naročanje ni potrebno

Zagotavlja, da je tega cepiva dovolj, ravno tako tudi mRNA cepiv za osnovno cepljenje proizvajalcev Pfizer in Moderna. Cepljenje priporočajo vsem, zlasti pa starejšim in rizičnim skupinam. Naročanje ni potrebno, poteka na določene termine v tednu, ki jih bodo po potrebi prilagodili.

Septembra se je v ZD Novo mesto cepilo 408 ljudi, od tega prvič le eden.

Direktorica ZD Novo mesto poleg cepljenja priporoča tudi preventivno obnašanje, nošenje mask v zaprtih prostorih, kjer se nabere veliko ljudi, ter ostale higienske ukrepe. »Gotovo bi bila kaka okužba manj, če bi priporočila vzeli resno. A ljudje smo pač takšni, da če nekaj ni obvezno, v glavnem ne upoštevamo,« pove in doda, da večina vseeno ravna odgovorno.

Čeprav so številke okuženih v zadnjem obdobju vse večje, pa je stanje v slovenskih bolnišnicah stabilno, tudi v naših dveh regionalnih zdravstvenih ustanovah, v SB Novo mesto in SB Brežice.

Besedilo in foto: L. Markelj