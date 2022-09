FOTO: Policisti želi konopljo

29.9.2022 | 10:50

Ribniški policisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 25-letnemu osumljencu našli in zasegli okoli 35 sadik prepovedane konoplje, okoli pol kilograma že posušene prepovedane droge in opremo za njeno predelavo ter preprodajo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.

Na prehodu v otroka

Včeraj, okoli 14.30 ure, se je na Merharjevi ulici v Ribnici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in pešec, otrok. Do nesreče je prišlo, kot pojasnjujejo s PU Ljubljana, ker je voznica odvzela prednost pešcu na prehodu za pešce. Pri tem se je otrok lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Prometna nesreča pri Bistrici

Včeraj nekaj po 16. uri pa so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri naselju Bistrica. O tem poročajo s PU Novo mesto. Zanjo je odgovoren 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levem smernem vozišču trčil v avtomobil 45-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz smeri Črnomlja. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlom

Na Medičevi ulici v Novem mestu je med 27. 9. in 28. 9. nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala ukradel denarnico z dokumenti in denarjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1800 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, štiri državljane Indije, dva državljana Kube, dva državljana Afganistana, državljana Kitajske in državljana Konga in na območju PP Trebnje (Gomila) državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 203 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nezakonitega lova, vlomov, ponarejanja listin in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

