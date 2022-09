Na Mirni podpisali pogodbo za dolgo pričakovano obvoznico; promet stekel l. 2025

29.9.2022 | 18:00

Obvoznica Mirna - simulacija projektanta GPI

Dušan Skerbiš in podpisniki (Fotografije: Lapego)

Mirna - Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar, župana občin Mirna in Šentrupert Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec ter predstavniki gradbenih podjetij so danes podpisali pogodbo za gradnjo obvoznice na Mirni na Dolenjskem. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 7,35 milijona evrov z davkom.

Celotna naložba prestavitve regionalne ceste Trebnje-Mokronog iz središča Mirne naj bi stala 10 milijonov evrov. Direkcija za infrastrukturo bo zanjo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek bosta pokrili omenjeni občini. Občina Mirna nekaj manj kot 540.000 evrov, pri čemer je v projekt do zdaj vložila 330.000 evrov, sosednja Občina Šentrupert pa 21.000 evrov.

Samo gradnja obvoznice bo stala približno 7,35 milijona evrov, država bo zanjo prispevala približno 7,25 milijona evrov, so povedali ob podpisu. Obvoznico bodo gradili novomeško gradbeno podjetje CGP in njegova projektna partnerja, grosupeljske Komunalne Gradnje in Gradnje Boštanj.

Gradnjo bodo razdelili na tri etape. Prvo na Mirni iz smeri Trebnjega bodo začeli prihodnji mesec. Vsa dela naj bi končali do konca leta 2024. Promet naj bi po mirnski obvoznici stekel v prvi polovici leta 2025.

Gre sicer za sodobno urejeno cesto v skupni dolžini približno 1,85 kilometra, katere krajši, 450-metrski odsek, bo segel v sosednjo Občino Šentrupert. Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 metra, ob cestišču v naselju bodo zgradili tudi pločnik.

Naložba bo obsegala tudi gradnjo treh mostov prek vodotokov Zabrščica, Sotla in Mirna ter sedem cevnih prepustov. Vožnja po mirnski obvoznici bo zunaj naselja omejena na 70 kilometrov na uro.

Razbremenjen most iz časa cesarice Marije Terezije

Mirnski župan Skerbiš je po podpisu povedal, da bo nova obvoznica v veliki meri razbremenila ozko in s prometom preobremenjeno središče Mirne s starim mostom, zgrajenim še za časa avstrijske cesarice Marije Terezije. Tega sicer dnevno prevozi do 8000 vozil, od teh približno 2000 tovornjakov, ki se na tamkajšnjem ozkem cestišču težko srečujejo z drugimi vozili, je pojasnil župan.

Skerbiš je še dodal, da so krajevno obvoznico oz. začetek njene gradnje na Mirni čakali 60 let.

Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za infrastrukturo Tičar je po podpisu gradbene pogodbe ocenil, da je vsaka pridobitev v smeri izboljšanja infrastrukture uspeh tudi za direkcijo in ministrstvo za infrastrukturo. S tem ko neko zadevo posodobijo, ali na novo zgradijo, pa izboljšajo varnost in pretočnost prometa, je dejal in še pohvalil sodelovanje z mirnsko občino.

STA; M. K.

