Zamenjava bolnikov: ovadba preuranjena?

29.9.2022 | 18:20

Franc Vindišar (Foto: STA)

Oba bolnika so v sb Celje prepeljali z enim od reševalnih vozil ZD Sevnica (Foto: P. P.)

Grob na krškem pokopališču, kamor so pokopali napačnega pokojnika. Kdo bo kril stroške prekopa? (Foto: arhiv; P. U.)

Celje/Sevnica - Po oceni strokovnega direktorja celjske bolnišnice Franca Vindišarja je torkova ovadba ministrstva za zdravje zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov, ki se je zgodila v triaži Urgentnega centra Celje, preuranjena. Zadevo bi bilo treba najprej temeljito raziskati, je danes v izjavi za javnost povedal Vindišar.

Glede očitka ministrstva za zdravje, da je v primeru zamenjave identitete bolnikov prišlo zaradi malomarnosti pri izvajanju potrebnih protokolov za ugotavljanje njune identitete, je Vindišar pojasnil, da sta bila bolnika na triaži identificirana na podlagi spremne dokumentacije, ki jo je z njima v bolnišnico poslalo domsko osebje.

"Stanovalci nekaterih domov imajo ob tem še identifikacijske zapestnice. Oznake, ki so zalikane ali našite na notranji strani oblačil, niso predpisano sredstvo za identifikacijo bolnikov. Ko so bile naši triažni sestri posredovane informacije, kateri bolnik je v triažni ambulanti, je ta naredila identifikacijsko zapestnico, ki jo je imel bolnik ves čas bivanja v bolnišnici, in ga s spremno dokumentacijo, ki je ustrezala tem podatkom, predala naprej v obravnavo," je dejal Vindišar.

Oba bolnika sta bila po njegovih besedah v celjsko bolnišnico sprejeta preko sprejemne kopalnice, kjer sta bila preoblečena v bolnišnično perilo, njuno perilo pa je bilo shranjeno v plastično vrečko in z bolnikoma poslano na oddelek, kjer se je v sobi hranilo v omarici posameznega bolnika. Ob odpustu iz bolnišnice je bil bolnik preoblečen v ista oblačila, v katerih je prišel v bolnišnico.

Ker je ministrstvo za zdravje izrazilo tudi dvom v izredni strokovni nadzor, ki so ga zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov izvedli v celjski bolnišnici, je Vindišar zatrdil, da je bil nadzor izveden skladno z vsemi zakonskimi določbami in določbami internega pravilnika.

Zavrnil je tudi namigovanja, da so nadzor opravili pomanjkljivo in dogajanje v triažnem prostoru namenoma izpustili. Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je namreč pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo prav v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, ko sta bolnika v triažo predala reševalca Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica.

Dodal je tudi, da informacije o ovadbi ministrstva s strani celjske policije še nimajo.

Vindišar je povedal, da so vsem socialno varstvenim zavodom v regiji poslali predlog, da bi imeli bolniki, ki prihajajo v zdravstveno obravnavo v bolnišnico, nameščene identifikacijske zapestnice. Predstavniki teh domov so predlog enotno podprli.

Zjutraj pa je vodstvo celjske bolnišnice prejelo sklep o začetku sistemskega nadzora, ki ga je ministrstvo za zdravje uvedlo v bolnišnici in ZD Sevnica, saj sta bila bolnika v bolnišnico pripeljana z reševalnim vozilom iz Sevnice.

"Z njim bo izveden nadzor nad izvajanjem predpisov s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja in nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcih. Tudi v tem nadzoru bomo aktivno sodelovali," pravi Vindišar.

Prepričan je, da je do zamenjave identitete dveh bolnikov ob sočasnem dovozu iz iste socialno varstvene ustanove prišlo zaradi nedoslednosti in pomanjkljivosti v sistemu obravnave stanovalcev socialno varstvenih ustanov in ostalih ranljivih skupin prebivalcev.

Pojasnil je, da se je pogovoril s svojci bolnikov in jih seznanil z izsledki omenjenega internega nadzora. Dejali so, da so prizadeti zaradi zamenjave in da si ne želijo nadaljnje medijske pozornosti. Vindišar se je svojcem opravičil in medije danes pozval, da jim iz pietete do pokojnih in njih osebno, omogočijo mirno in spoštljivo obdobje žalovanja.

Na vprašanje, ali bo celjska bolnišnica krila stroške prekopa prvega bolnika, ki je umrl v celjski bolnišnici oz. pogreb drugega, ki pa ni umrl v celjski bolnišnici, je odgovoril, da zahteve svojcev doslej niso prejeli, zato se bodo o tem odločali v nadaljevanju.

STA; M. K.