Režim obiskov v brežiški bolnišnici

30.9.2022 | 09:00

SB Brežice (foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice uvaja spremembe obiskov na internem oddelku, oddelku za kirurgijo in CIT ter na ginekološko-porodnem in pediatričnem oddelku.

Obiski hospitaliziranih bolnikov na oddelkih potekajo na naslednji način:

Na internem oddelku so zaradi daljših ležalnih dob obiski dovoljeni enkrat tedensko, in sicer ob sredah med 14.30 in 15.30. Vhod za obiskovalce je skozi objekt B, kjer se obiskovalec registrira pri pooblaščeni osebi bolnišnice. Obisk je dovoljen eni osebi enkrat na dan za največ 15 minut. V primeru kritično bolnih so možni obiski tudi izven opredeljenega termina po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom ali predstojnikom oddelka.

Obiski na oddelku za kirurgijo in CIT niso dovoljeni, razen v primeru kritično bolnih po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom ali predstojnikom oddelka. Vstop obiskovalcev je dovoljen med 14.30 in 15.30 skozi vhod B, v primeru dogovora za drugačno uro obiska pa skozi vhod urgentnega centra. Obisk je dovoljen eni osebi enkrat na dan za največ 15 minut.

Obiski in prisotnost pri porodu ter bivanje staršev z otrokom na ginekološko-porodnem in pediatričnem oddelku poteka izključno po predhodnem dogovoru z zdravnikom oddelka. Splošni obiski na teh dveh oddelkih niso dovoljeni.

Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Obiskovalci, ki imajo kakršnekoli znake prehlada, zaradi varovanja hospitaliziranih bolnikov, ne smejo vstopati v objekt bolnišnice, so še sporočili iz Splošne bolnišnice Brežice.

M. K.