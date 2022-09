FOTO: Pet ranjenih na avtocesti pri Trebnjem

30.9.2022 | 07:30

Nesreča pri počivališču Dul (Foto PGD Trebnje)

Včeraj ob 7.54 sta na avtocesti Trebnje - Novo mesto, pri počivališču Dul, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, postavili vozilo na kolesa in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ZD Novo mesto so pet ponesrečenih oseb prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, poročajo na regijskem centru za obveščanje. Prometno signalizacijo na avtocesti so postavili dežurni delavci DARS.

Ob 16.29 je na avtocesti v bližini izvoza Mirna Peč v smeri Ljubljane, občina Mirna Peč, električno osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC so zavarovali kraj nezgode, odklopili visoko napetostno baterijo in vozilo pregledali ter pomagali vlečni službi. Poškodovanih ni bilo. Dežurni delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo in očistili cestišče.

Ob 17.17 sta na cesti Stara vas–Bizeljsko, občina Brežice, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in sanirali po vozišču razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Alarm v banki

Ob 12.03 se je na Seidlovi cesti v Novem mestu, v poslovni stavbi NLB, sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali strop in prostor ter resetirali požarno centralo. Do požara ni prišlo.

Voda spet pitna

Komunala Črnomeljs poroča, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode za Vodovodni sistem Črnomelj, ki je bil izdan 26.9.2022 in vključuje območje celotne občine Črnomelj z izjemo Vodovodnega sistema Sinji Vrh (Sinji Vrh, Damelj).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu S.O. ROMI USER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN, izvod 2. HIŠE OB CESTI;

- od 7.30 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR, izvod 5.TR1/5. ALPHATECH-DURS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, izvod 5.PRAPREČE

- od 13.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- Novo Zabukovje, Selo pri Mirni, selska gora, Zaloka, Fužine (Mirna), Žunovec, Migolica in Srasle, predvidoma med 8.00 in 14.30;

- Šentrupert šola, nizkonapetostno omrežje – Trgovina Orhideja, predvidoma med 9.00 in 11.00;

- Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Zgornja vrsta, predvidoma med 8.00 in 10.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.