76-letnik dvignil vile nad nasilnimi Romi, za kazen pa dal skoraj vso svojo majhno pokojnino

30.9.2022 | 09:30

Silvo Mesojedec: "Situacija je neznosna. Bojim se, kaj bo, ko bodo civili branili svojo imovino in bo nekdo vzel pravico v svoje roke!"

Del romskega naselja v Dobruški vasi ob avtocesti. Na dveh hišnih številkah je prijavljenih preko tristo Romov, ki predstavljajo že več kot 10 odstotkov vsega prebivalstva v občini. (Foto: Marko Kirar)

Na novinarski konferenci (od desne proti levi): Bogdan Krašna, Silvo Mesojedec, Matjaž Strojin in Marko Kirar

Škocjanski župan Jože Kapler:" Potencial vidim v smislu socialnega podjetništva za Rome. Naj živijo od svojega dela, ne le od socialne podpore!"

Bogdan Krašna: "Le sistemske rešitve so pot v pravo smer. Nam bo Ljubljana prisluhnila?"

Škocjan - Pred kakim mesecem je 76-letni upokojenec iz okolice Šentjerneja, ki živi sam in je bil od Romov že neštetokrat oškodovan, z vilami nekaj delal na svojem travniku. Približala se mu je skupina mladih Romov in ga nadlegovala. Opozarjal jih je, naj gredo stran, a oni so vztrajali in ga obkrožili, vanj so metali stvari in ga zmerjali. Takrat je dvignil vile, da bi jih napodil. A Romi so ga v tej pozi z mobijem fotografirali.

Vaščani so temu sosedu, ki so ga Romi v preteklosti že neštetokrat oškodovali, in je že obupan nad vsem dogajanjem, prišli na pomoč, da so ga zaščitili. Kako se je zgodba končala?

Po obisku policije je upokojenec dobil nalog in kazen, menda je bil glavni dokaz fotka, na kateri je imel v rokah vile – kot hladno orožje. Čeprav je branil svoje zemljišče, varnost, morda celo življenje! Plačati je moral 250 evrov kazni, kar je menda že storil, saj je pošten državljan in želi imeti mir. Kako je preživel tisti mesec in plačal vse ostale stroške, nikogar ne briga, a ni nepomembno, da njegova pokojnina znaša 300 evrov. Ostalo mu je torej 50 evrov!

Res, da so tudi Romi dobili plačilni nalog in denarno kazen, a tam pravega sankcioniranja ni. Kot je znano, Romi plačilne listke največkrat pretrgajo v posmeh vsem oz. kazni ne plačajo – te namreč niso izterljive iz socialne podpore, drugih prihodkov pa nimajo.

Civili vse bolj nemočni, bodo potrebne vaške straže?

To je le en primer, ki ponazarja romsko problematiko v JV Sloveniji in nemoč ljudi, civilov, ki so obupani in tudi prestrašeni, razmišljajo celo o vaških stražah. Kje so še vsakodnevne kraje poljščin, lesa iz gozda, stvari iz trgovin, ko morajo trgovci zato najemati varnostnike, kje so vlomi v hiše, ustrahovanja, itd.

Omeniti velja še obiskovanje šole romskih otrok, pa nepripravljenost politike, da pripravi nek program zaposlovanja Romov, da ne bodo živeli le s socialnimi podporami in imeli dobesedno 24 ur časa na dan.

»Ne vidimo več neke svetle prihodnosti in se je pravzaprav bojimo. Smo najbolj izpostavljena regija, kar se tiče romske populacije - imamo vrsto črnih romskih naselij, nelegalne gradnje rastejo kot po tekočem traku,« je včeraj na novinarski konferenci v Škocjanu povedal predsednik Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec, ko je skupaj z ostalimi člani – Bogdanom Krašno iz Škocjana, Matjažem Strojinom iz Mihovice pri Šentjerneju idr., predstavil romsko problematiko. Spregovoril je tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Vsi so jasni, da je stanje na terenu vse slabše in neznosno, da nekega napredka kljub njihovim velikim dolgoletnim naporom in prizadevanjem ni in ni, da v Ljubljani očitno ne razumejo problematike oz. si pred njo zatiskajo oči, kar ne vodi nikamor.

»Nismo nestrpni, želimo si sobivanja, a na tak način ne gre,« ugotavljajo.

Več o pestri razpravi o romski problematiki pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

