Pretepala jo je, žalila in ustrahovala - nasilni hčeri prepovedali približevanje materi

30.9.2022 | 12:40

Včeraj so bili policisti obveščeni o nasilju v družini, žrtev naj bi pretepla in poškodovala hči. Policisti so se takoj odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je 30-letna nasilnica žalila svojo mamo, jo ustrahovala, brcala, lasala in udarjala po glavi. Poškodovano in prestrašeno žrtev so policisti odpeljali v bolnišnico. Ugotovili so še, da 30-letnica že več let izvaja fizično in psihično nasilje nad svojo mamo, vendar ta nikoli v preteklosti ni poiskala pomoči. Zaščitili so žrtev in osumljenki nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi nasilja jo bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča na avtocesti

Včeraj nekaj pred 8. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na avtocesti pri počivališču Dul v smeri proti Novem mestu. Policisti PPP Novo mesto zdaj pojasnjujejo, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval dve tovorni vozili. Med prehitevanjem je na mokrem in splozkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal desno in trčil v avtomobil 50-letne voznice, ki je pravilno peljala po svojem prometnem pasu. Po trčenju je njeno vozilo odbilo v varovalno ograjo, jo prebilo in obstalo na strehi. Poškodovano voznico, dve potnici v njenem vozilu in 40-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vinjen 81-letnik trčil v Krškem

Okoli 12. ure so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Krškem. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 81-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 32-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik huje poškodovan

Včeraj okoli 14. ure se je na cesti od Pijave Gorice proti Turjaku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila, pa poročajo s PU Ljubljana. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče je prišlo, ker je voznik osebnega vozila zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v priklopnik tovornega vozila, ki je pripeljalo nasproti. Po trčenju je osebno vozilo odbilo še v jarek. Pri tem se je voznik osebnega vozila huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Šmarjeških Toplicah je v noči na četrtek nekdo ukradel 41 opažnih vezanih plošč. Izvajalec del ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1400 evrov.

Na območju Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice) je nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Jesenice na Dolenjskem) izsledili in prijeli tri državljane Konga. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 49. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

