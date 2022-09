FOTO: 26. srečanje obrtnikov in podjetnikov, zlati ključ podjetju Prevozi Klobučar

30.9.2022 | 13:30

Z leve: direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto Emilija Bratož s prejemnikoma srebrnega ključa Bogdanom Krašno iz Avtocentra Krašna in Anamarijo Peterlin iz KGM (Kovinska galanterija Miklič) ter prejemnikom bronastega Marjanom Gornikom. Ostalih prejemnikov ključev na prireditev ni bilo.

Novi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar z dobitnikoma bronastega in srebrnega ključa krovne organizacije Mihaelom Filipičem in Andrejem Kranjcem.

Posebno priznanje novomeške zbornice sta prejela Fani Rojc in Jure Mlakar, na levi njen podpredsednik Rado Trifković in na desni žužemberški župan Jože Papež.

Žužemberk - Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto (OOZ Novo mesto) je sinoči pod pokroviteljstvom občine Žužemberk v slikovitem žužemberškem gradu pripravila tradicionalno, že 26. srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto. Letos različne jubileje obeležuje 70 obrtnikov oziroma podjetnikov, krovna organizacija je ob tej priložnosti podelila tudi bronasti, srebrni in zlati ključ trem najzaslužnejšim podjetnikom za dolgoletno uspešno delovanje v organih zbornice, novomeška zbornica pa še posebni priznanji za strokovno delo v sekcijah.

Zlati ključ za 45 let dela v obrti je prejelo podjetje Prevozi Klobčar iz Novega mesta, srebrnega za 40 let dela Avtocenter Krašna iz Škocjana, Gradbeništvo, fasaderstvo in sanacije Uroš Bratkovič s. p. iz Gorenjega Vrhpolja, KGM kovinska galanterija Anamarija Peterlin s.p. iz Gorenjih Kamenc in podjetje Žagar Novo mesto, bronasti ključ za 35 let dela pa Žensko frizerstvo Marija Erpe s.p. iz Uršnih sel, MGM Transport Marjan Gornik s.p. iz Hrastulj, Gradbeništvo in gradbena mehanizacija Zdravko Kukavica s.p. iz Mirne Peči in Kovinostrugarstvo Iztok Rožič s.p. iz Novega mesta. Podelili pa so tudi priznanja za 10 let dela v obrti ter bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25 in 30 let dela oz. delovanja v obrti.

Ključe Obrtne zbornice Slovenije so prejeli: zlatega Roman Florjančič, srebrnega Andrej Krajnc in bronastega Mihael Filipič. OOZ Novo mesto je podelila posebno priznanje Fani Rojc in Juretu Mlakarju iz Žužemberka, za sodelovanje ter prevzem pokroviteljstva in soorganizacijo letošnje prireditve pa se posebej zahvalila še Turističnemu društvu Suha Krajina in Občini Žužemberk.

Zbranim gostom je dobrodošlico v imenu novomeške zbornice v odsotnosti predsednice Mojce Andolšek izrekel podpredsednik OOZ Novo mesto Avgust Bučar, ki se je v nagovoru med drugim dotaknil junijskih volitev v OOZ Novo mesto za mandatno obdobje 2022-2026 ter se zahvalil vsem članom prejšnjega mandata ter novo izvoljenim članom upravnega odbora, nadzornega odbora in poslancem, izvoljenim v skupščino zbornice. »Z odločitvijo, da nadaljujemo začeto delo, prevzemamo veliko odgovornost do naših predhodnikov in stanovske organizacije. Prav je, da jo skupaj dvignemo na višjo raven delovanja ter povečanja prepoznavnosti uspešnega zastopanja obrtnikov in podjetnikov. To naj bo še naprej vodilo zbornice za to mandatno obdobje in prepričani smo, da je s tem narejen ustrezen korak v novo razvojno obdobje zbornice,« je poudaril in dodal, da so v teh težkih časih prišle na dan tudi vrline, kot so neomajna volja, vztrajnost, znanje in sposobnost podjetnikov, ki so uspešno prekrmarili skozi nepredvidljive spremembe in kljub temu ustvarili zadane cilje, kar je pripomoglo k celoviti gospodarski rasti. »Tudi v območno obrtni zbornici Novo mesto smo uspeli ohraniti pozitivno poslovanje, ga stabilizirati ter vzpostaviti pogoje za uresničevanje novih ciljev za delo v tem mandatu.«

Nagrajence in ostale goste sta nagovorila tudi novoizvoljeni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in domači župan Jože Papež. Program so popestrile vrhunska slovenska in mednarodno nagrajena citrarka Janja Brlec, pevka Tamara Kokol – Talia s kitaristom in Izza Simona Udovč, učenka 4. razreda flavte na Glasbeni šoli Marjana Kozine ob klavirski spremljavi Damjana Brcarja. Dogodek pa je povezovala Lili Hrovat.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

