FOTO: Kleti poplavljene, ceste zaprte, voda nepitna

30.9.2022 | 18:30

V Beli krajini ob Kolpi pomaga tudi vojska. (Foto: PGD Podzemelj)

Voda je zalila klet Zdravstvene postaje Krmelj. (Foto: PGD Krmelj)

PGD Krmelj

Voda na cesti pri Malencah (Foto: Ž. Š.)

Danes zjutraj smo že natančno popisali, kako so si ob novih poplavah včeraj vse do večernih ur sledila posredovanja dežurnih služb. Z današnjim dnem njihovega dela ni bilo konec. Regijska centra za obveščanje Novo mesto in Brežice beležita njihove odhode na teren:

DOLENJSKA

Ob 6.48 je v Jurki vasi, občina Straža, podtalnica poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali in posesali vodo iz objekta.

Ob 7.41 je v Prečni, občina Novo mesto, podtalnica poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so izčrpali in posesali vodo iz objekta.

Ob 7.52 je v Vavti vasi, občina Straža, podtalnica poplavila prostore kotlovnice v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali in posesali vodo iz objekta.

Ob 8.00 je v Jurki vasi, občina Straža, podtalnica poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so jo izčrpali in posesali.

Ob 8.45 je v Ulica Ivana Roba v Novem mestu podtalnica poplavila kletne prostore v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so zaradi neprestanega dotoka podtalnice na kraju pustili črpalko, ki odvaja vodo iz objekta.

Ob 9.30 je v ulici Na Stražo v Straži podtalnica poplavila prostore proizvodnje industrijskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali in posesali vodo iz objekta.

Ob 16.20 je v Vavti vasi podtalnica poplavila kletne prostore v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Vavta vas.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne, da je zaradi obilnih padavinah potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati.

Enako obvestilo velja za vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje – Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno.

POSAVJE

Sevnica

Ob 7.21 je v naselju Krmelj, občina Sevnica, zaradi obilnega deževja voda zalila kletne prostore Zdravstvene postaje. Posredujejo gasilci PGD Krmelj.

Kostanjevica na Krki

Ob 8.46 je CGP Krško postavil popolno zaporo cestišča na relaciji Kostanjevica na Krki-Zameško zaradi poplavljenega cestišča v neposredni bližini naselja Malence.

Ob 9.54 so v Kostanjevici na Krki domači gasilci odstranjevali naplavine izpod mostu na reki Krki.

Zaprt most

Komunala Brežice obvešča o popolni zapori mostu v naselju Boršt zaradi povečanega pretoka na reki Krki. Obvoz je urejen.

Zaradi poplav so sicer zaprte tudi ceste Metlika - Božakovo v Rosalnicah; Vinica - Učakovci ter Bizeljsko - Orešje pri mejnem prehodu Orešje.

M. K.