FOTO: Dve nesreči na AC; avto obstal na brežini, drugi v drevo

1.10.2022 | 08:20

Včerajšnja dopoldanska nesreča na AC (Foto: PGD Grosuplje)

Včeraj ob 18.37 je v ulici Kot v Semiču osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj in odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 21.27 sta na glavni cesti pri Logu, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč policistom. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 0.05 je pri Malem Ločniku, občina Velike Lašče, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v drevo. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč poškodovanemu potniku do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 21.18 je na dolenjski avtocesti pred izvozom Višnja gora, občina Ivančna Gorica, v smeri Novega mesta osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in nudili prvo pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so poškodovana oskrbeli na kraju.

Že dopoldne, ob 9.20, sta na avtocesti Grosuplje–Višnja gora trčili osebni vozili. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč trem poškodovanim osebam.

Tlelo pod pečjo

Minulo noč ob 3.03 uri je v naselju Trnovec, občina Sevnica, v stanovanjskem objektu prišlo do močno zadimljenih prostorov. Gasilci PGD Trnovec, Sevnica in Boštanj so opravili pregled prostorov in ugotovili, da je prišlo do tlenja tal pod pečjo. Tla so razžagali, polili z vodo in pogasili ter s tem preprečili nadaljnjo širitev ognja.

Olje na cesti

Ob 18.09 je v naselju Uršna sela, občina Novo mesto, razlito olje na cesti oviralo promet. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in oprali cestišče v dolžino približno dveh kilometrov.

M. K.