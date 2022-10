Most čez potok Radeščica zaradi (ne)varnosti zaprt

1.10.2022 | 18:30

Foto: Občina Dolenjske Toplice

Sela pri Dolenjskih Toplicah - Občina Dolenjske Toplice sporoča, da je leseni most na Selih pri Dolenjskih Toplicah do nadaljnjega zaprt za prehod. ''V izogib morebitni nesreči, ki bi se lahko zgodila ob prehodu čezenj, je navedena odločitev v tem trenutku edina možna varianta,'' so sporočili z občine.

Po ogledu s strani pristojnih so namreč ugotovili, da je leseni most dotrajan do te mere, da je hkrati zmanjšana tudi njegova nosilnost in zato ne omogoča več varnega prehoda. Predvsem je močno dotrajana stebrna nosilna konstrukcija, ki je vsidrana v strugo potoka in kjer je na mestih različnega vodostaja zaznati že delno razpadanje lesa.

Na topliški občini menijo, da je iz ekonomskega vidika najbolj smotrna izgradnja novega mostu, ki je načrtovana v prihodnjih letih, oziroma takoj, ko bo občina zagotovila potrebna sredstva.

M. K.