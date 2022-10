Draga elektrika zaprla grmski bazen, Olimpijski center pa brez ogrevanja

1.10.2022 | 12:00

Tako bo izgledal nov bazenski kompleks v Češči vasi. Bo zanj dovolj denarja za upravljanje, če je draginja zaprla že tistega manjšega na Grmu?

Po nedavnih napovedih naj bi v Češči vasi (s)plavali februarja prihodnje leto.

V Olimpijskem centru, pokritem velodromu v Češči vasi, bodo vadbe sicer potekale, a športnike bodo grele le lastne kalorije ... (Fotografije: MO NM)

Novo mesto - V Novem mestu so zaprli edini bazen, tistega na Osnovni šoli Grm, medtem ko Olimpijski center Novo mesto, 'balon' v Češči vasi, ostaja brez ogrevanja. Vzrok? Dragi energenti.

''Naraščanje cen energentov ne prizanaša javnim športnim objektom, ki jih država ni prepoznala kot zaščitene odjemalce energije, za katere bo veljala regulirana cena,'' opozarjajo na Mestni občini Novo mesto in sporočajo: ''Zaradi višanja cen, ki vplivajo na stroške obratovanja objektov, stroške vzdrževanja bazenske vode ter ne-reguliranja omilitev posledic dviga cen s strani pristojnih državnih institucij, so bili na Mestni občini Novo mesto in Zavodu Novo mestu primorani sprejeti odločitev o prilagojenem obratovanju dveh športnih objektov. Do nadaljnjega bo tako zaprt bazen na Osnovni šoli Grm, Olimpijski center Novo mesto se do nadaljnjega ne bo ogreval, vadba v objektu pa bo še naprej omogočena.''

Nadaljnje odločitve o upravljanju objektov bodo, kot pravijo na rotovžu, ''v luči dobrega gospodarjenja'' sprejete ob spremljanju razmer na trgu energentov, hkrati pa bodo na MO Novo mesto skušali doseči, da bo določen obseg športnih aktivnosti priznan kot nujen del reguliranega trga energentov, saj so prepričani, da ''športne aktivnosti ne morejo biti prepuščene tržnemu enoumju zadnjega obdobja.''

Odločitev o zaprtju bazena seveda zaustavlja plavalne tečaje in popoldanske vodne aktivnosti Novomeščanov. Tako je denimo vse plavalne termine in programe že odpovedal Plavalni klub Novo mesto.

Medtem dolenjska prestolnica pričakuje odprtje novega bazenskega kompleksa, tik ob omenjenem Olimpijskem centru. Tega naj bi, kot smo poročali, odprli februarja prihodnje leto.

M. K.