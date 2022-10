FOTO: Krka se je poigrala z Rogaško

1.10.2022 | 17:45

Rok Stipčević, ki je to sezono kapetan Krke, je bil z 20. točkami najboljši strelec tekme.

Trener Krke Gašper Okorn

Novo mesto - Košarkarji Krke so z visoko zmago nad Rogaško (105:67) odprli novo sezono državnega prvenstva. Njihova zmaga danes niti za trenutek ni bila ogrožena, že ob polčasu so imeli 30 točk naskoka (54:24).

Novomeščani, ki so poleti precej prevetrili moštvo, so začeli v postavi Leon Stergar, Miha Cerkvenik, Rok Stipčević, Mate Vucić in Radosav Spasojević. Trener Gašper Okorn jih je pred srečanjem očitno dobro pripravil na nasprotnika, ki je bil vseskozi v podrejenem položaju. Krka je od prve minute držala čvrsto obrambo, domači košarkarji pa so bili razpoloženi tudi v napadu. Žoga je lepo krožila med igralci, ki so z menjavanjem svoje pozicije večkrat povsem zmedli goste. Dolenjci so hitro prevzeli vajeti igre v svoje roke. Prvo četrtino so dobili za 19 točk in tudi v nadaljevanju srečanja niso popuščali. Krka je prevladovala v vseh elementih igre, za dve točki so metali z 59-odstotno natančnostjo, za tri pa so od 21 poskusov zadeli kar 14 metov (67-odstotna natančnost).

Pri domačih je Rok Stipčević dosegel 20 točk, po eno manj sta prispevala Leon Stergar (10 skokov) in Jan Špan. Pri gostih je bil s 16 točkami najboljši Cody Riley.

Liga Nova KBM, 1. krog:

Krka : Rogaška 105:67 (27:8, 54:24, 81:45)

Krka: Stergar 19 (5:7), Cerkvenik 11 (1:2), Stipčević 20 (2:2), Vucić 13 (1:1), Spasojević 8, Jurkovič 7, Špan 19, Škedelj 8 (2:2).

Rogaška: Jean-Baptiste 9 (1:1), Tabak 8, Sivka 3 (1:2), Kraljević 2, Miličević 12 (4:6), Riley 16 (2:2), Durnik 13 (3:4), Močnik 2, Kavkler 2.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija