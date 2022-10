FOTO: Kadilo se je iz elektro omarice; mostove čistijo naplavin

1.10.2022 | 19:00

Na Bohoričevi ulici v Brežicah se je kadilo iz elektro omarice. (Foto: PGD Brežice)

Danes ob 8.15 so se v nosilce lesenega mostu na reki Krki v Dolenjem Polju, občina Dolenjske Toplice, zataknila tri debla. Gasilci GRC Novo mesto so drevesa s pomočjo dvižne košare razžagali in odstranili. Most je nepoškodovan.

Ob 10.17 se je tudi za lesenim mostom na reki Krki v Lokah, občina Straža, nabrala večja količina hlodov in vejevja. Gasilci PGD Vavta vas so debla in vejevje razžagali in očistili nosilne stebre mostu.

Podobno delo so imeli tudi kostanjeviški gasilci. Od 13.48 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki nadaljevali z odstranjevanjem večje količine naplavin izpod kostanjeviškega lesenega mostu na reki Krki.

Voda v kleti

Ob 13.58 so na Malem Slatniku, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta v izgradnji izčrpali okoli 40 kubičnih metrov meteorne vode.

Zalilo Zdravstveno postajo



Včeraj je v Krmelju, občina Sevnica, zaradi obilnega deževja podtalnica, kot smo že poročali, zalila kletne prostore Zdravstvene postaje Krmelj. Gasilci PGD Krmelj so danes končali s izčrpavanjem vode in razvlažili prostore.

Požar na elektro omarici

Danes ob 12.04 se je na Bohoričevi ulici v Brežicah kadilo iz elektro omarice ob stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Brežice so do prihoda dežurnega električarja, Elektra Celje, hladili omarico. Požara ni bilo.

S helikopterjem v UKC



Ob 13.20 je posadka s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz Krškega v UKC Ljubljana. Policisti PP Krško so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Še vedno sršeni

Ob 15.44 so gasilci PGD Obrežje na Cesti prvih borcev v Brežicah z zračnega mostu na strehi poslovnega objekta odstranili dve sršenji gnezdi.

M. K.