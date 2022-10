FOTO: Šarec obljubil nadaljnjo pomoč vojske pri odpravi posledic deževja

1.10.2022 | 20:00

Obrambni minister Marjan Šarec in županja Osilnice Alenka Kovač na ogledu posledic vodne ujme na cesti Osilnica - Kočevska Reka (Foto: Branko Petrovič)

Osilnica/Kostel/Črnomelj - Močno deževje, ki je te dni ponovno zajelo Slovenijo, je povzročilo dodatno škodo na že prizadetih in razmočenih območjih jugovzhodne Slovenije. Občino Osilnica, ki je bila med najbolj prizadetimi že v ujmi sredi septembra, je danes obiskal minister za obrambo Marjan Šarec, ki je znova obljubil pomoč Slovenske vojske pri odpravi posledic deževja.

"Tudi tokrat bo pri odpravi posledic deževja, narasle Kolpe in hudournikov na pomoč priskočila Slovenska vojska," so po Šarčevem obisku v Osilnici sporočili z ministrstva za obrambo.

Kot so navedli, je voda največ škode povzročila na cestah, ki so bile že poškodovane ob poplavah pred dvema tednoma. Več jih je ponovno le delno ali občasno prehodnih. Domačini na teh območjih imajo zato zelo otežen dostop do zdravnika in najnujnejših življenjskih potrebščin.

Na območje bo po Šarčevih zagotovilih že v ponedeljek prišla inženirska enota Slovenske vojske s stroji, s katerimi bodo pomagali pri urejanju poškodovanih cest, da bodo ponovno varne za uporabo. Pri tem je minister poudaril, da ministrstvo za obrambo skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje izvaja le interventne ukrepe in tako omogoči najnujnejše za življenje na prizadetem območju. "Pomembno je, da smo se hitro in učinkovito odzvali," je še poudaril.

Ker gre za demografsko ogroženo občino z majhnim številom prebivalcev in tudi majhnim občinskim proračunom, razmer tukaj po Šarčevih besedah ne gre primerjati z nobeno drugo občino v Sloveniji, zato je pomembna takojšnja pomoč pri sanaciji škode, ki jo je povzročila povodenj. Ta je velika, saj je voda tokrat spet odnesla že popravljene odseke prometne infrastrukture na nekaterih predelih, ki so jih že sanirali po prejšnjih poplavah.

Minister je izrazil upanje, da bi prevoznost vseh cest lahko zagotovili do konca leta, kar bo uspelo ob interventno vloženih dodatnih sredstvih za obnovo prometne infrastrukture. Pri tem bo ključna vloga direkcije za infrastrukturo in vodarjev ter vseh drugih služb, ki lahko pomagajo pri odpravljanju škode po poplavah, je izpostavil. Poudaril je tudi pomen preventive, zlasti pri čiščenju strug vodotokov in nanosov.

Tudi županja občine Osilnica Alenka Kovač je izrazila upanje, da bo sanacija hitra oz. da bo stekla čim prej. "Že danes so nekatere ceste vsaj za silo prevozne, zato je upravičen poziv ministrstvu za infrastrukturo za pomoč pri obnovi uničene infrastrukture," je dejala in se zahvalila za pomoč Slovenske vojske. Poudarila je še, da v občini nimajo veliko ljudi s težko mehanizacijo, ki bi lahko priskočili na pomoč, zato je zelo pomembna hitra in učinkovita pomoč države.

Minister Šarec si je danes ogledal tudi razmere v občinah Kostel in Črnomelj.

STA; M. K.