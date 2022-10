Prihodki Term Čatež rastejo

2.10.2022 | 10:00

Foto: arhiv; Terme Čatež

Čatež ob Savi - Polletno poročilo družbe in skupine Terme Čatež razkriva, da je družba v tem obdobju na letni ravni zabeležila 175-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje. Ti so znašali 14,145 milijona evrov. Čisti dobiček obračunskega obdobja znaša 21.034 evrov, a z ustvarjenim v enakem obračunskem obdobju predhodnega leta ni primerljiv zaradi večjega učinka prodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo leta 2021, so zapisali.

Skupina Terme Čatež je polletje sklenila s 7519 evrov čistega dobička ter 14,27 milijona evrov prihodkov od prodaje.

STA; M. K.