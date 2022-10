Solarni paneli na obeh strehah novega vrtcev. Zakaj jih niso načrtovali že ob novogradnji?

S solarnimi paneli na strehah vrtca bi zmanjšali porabo električne energije.

Nov vrtec v Šentjerneju z otroškim igriščem

Šentjernej - V novem šolskem letu Vrtec Čebelica Šentjernej obiskuje 386 otrok v 22 oddelkih: od tega jih je v Živžavu v Orehovici 65 (v štirih oddelkih) in v Petelinčku v prostorih osnovne šole 45 (dva oddelka).

Ravnateljica Ana Srpčič pove, da so trenutno varstvo dobili vsi, ki so to želeli, in s 1. septembrom odklonjenih otrok ni. Že oktobra in novembra bodo dopolnjevali oddelke malčkov z novinci, ki takrat izpolnijo starostni pogoj za vstop v vrtec.

Z novim vrtcem zadovoljni

Spomladi so prejeli 89 vlog, izven razpisa še 14, a imeli so tudi štiri odpovedi sprejema. S 1. septembrom so sprejeli 55 otrok, ostali še ne izpolnjujejo starostnega pogoja. Med šolskim letom načrtujejo odprtje dveh oddelkov otrok, ki so na čakalni listi in dopolnijo starost 11 mesecev med šolskim letom.

V šolo je iz vrtca odšlo 87 otrok, devet bi jih še lahko, a se starši za vstop v šolo niso odločili in so ostali varovanci vrtca. To število se že nekaj let vrti med 8-15.

Srpčičeva pove, da jim nov vrtec v Šentjerneju nudi dobre pogoje za delo in so zadovoljni. Večjih težav nimajo, manjše težave pa sproti odpravljajo in skrbijo za dobro vzdrževanje.

Vrtec je energetsko varčen, če pa bi imeli še vgrajene solarne panele, bi zmanjšali strošek za elektriko, ki je sedaj kar velik.

Študija za solarne panele

Srpčičeva zato namero občine Šentjernej, da bo na obeh vrtcih postavila solarne panele – tudi v luči energetske krize - ocenjuje za dobro. »Ves sistem prezračevanja (klimati) poganja elektrika. Za ogrevanje imamo vgrajene toplotne črpalke. Plin je napeljan do kurilnic le kot rezervni energent za ogrevanje vode, oz. se uporablja v terminih, ko je potrebno izvesti toplotni šok za legionelo. Plin se uporablja še v kuhinji – plinski štedilnik in kotel za kuhanje,« pojasni.

Občina Šentjernej je že naročila izdelavo študije, s katero je preverila statične pogoje za vgradnjo solarnih panelov na obstoječo ravno streho.

Kot pove župan Jože Simončič, je statična presoja pokazala to možnost, dobili so že nekaj informacijskih ponudb, dovzetni so za nasvete, itd. Občina namerava v prihodnosti iti v izbor za izvajalca del, vse pa je odvisno tudi od rebalansa proračuna. »Računamo, da bi bila realizacija mogoča prihodnje leto,« pove prvi mož občine, ki se sicer malce čudi, da na solarne panele niso pomislili že ob gradnji novega vrtca.

