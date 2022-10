FOTO: Na AC ogenj popolnoma uničil avto

2.10.2022 | 08:20

Vse fotografije: FB Policijske kontrole Dolenjska

Včeraj ob 17.29 se je na avtocestnem odseku Dobruška vas-Kronovo, občina Šmarješke Toplice, vil dim iz motornega dela osebnega vozila. Pred prihodom gasilcev na kraj je avto zagorel. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, pogasili požar, odklopili akumulator, oprali cestišče in nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč delavcem avtovleke.

Avtomobil je popolnoma uničen.

Delavci DARS so zavarovali kraj dogodka in postavili prometno signalizacijo.

Nesreča med Stično in Ivančno Gorico

Ob 19.41 sta na cesti Stična – Ivančna Gorica trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili vozišče, osvetljevali kraj in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila reševalcem NMP.

Reševalci NMP so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.

M. K.