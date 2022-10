FOTO: Prenovljen šmihelski zvonik najlepši v Novem mestu

3.10.2022 | 09:00

Prenovljeno cerkev in nov zvonik je blagoslovil generalni vikar novomeške škofije g. Peter Kokotec (v sredini), na levi šmihelski župnik g. Igor Stepan ter na desni kaplan g. Janez Meglen.

Prenovljena šmihelska cerkev je zasijala v belini in z novim zvonikom.

Darovanje kruha in vina

S prenovljenega zvonika plapolata slovenska in evropska zastava.

Novo mesto - Letošnji župnijski dan Župnije Novo mesto – Šmihel je bil nekaj posebnega. Ob godu zavetnika, nadangela sv. Mihaela, so na včerajšnji slovesni maši blagoslovili obnovitvena dela na župnijski cerkvi, med katerimi prevladuje prenovljen zvonik. V svoji veličastni podobi budi pozornost mimoidočih in menda je zdaj najlepši zvonik v Novem mestu.

Sv. mašo, ki jo je obogatilo petje združenega pevskega zbora mlajših in starejših pevcev župnije, je v družbi domačega župnika g. Igorja Stepana in kaplana g. Janeza Meglena daroval generalni vikar novomeške škofije g. Peter Kokotec, ki je blagoslovil nove pridobitve.

Obnova 31 metrov visokega cerkvenega zvonika je bila dolgoletna želja šmihelskih faranov, letos pa je projekt uspel. Kot pove župnik g. Igor Stepan, so se dela v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Novo mesto pričela spomladi, v nekaj mesecih pa so jih zaključili v zadovoljstvo vseh.

Vsi izbrani obrtniki so odlično opravili svoje delo – za prekrivanje strehe in preobleko zvonika v baker sta poskrbela Ladislav Rauh in Aleš Šobar iz Uršnih Sel s sodelavci, za menjavo lesenega dela zvonika Rok Gazvoda iz Zaloga, gradbeni oder in novo fasado cerkve je opravilo podjetje Prenova Novo mesto d.o.o., za nadzor del ter statično ureditev zvonika, ki je ostala od obnove cerkve v letu 2010, pa je poskrbel Stane Udovč.

V zvonik dali sporočilo

Vrh zvonika krasi obnovljena ura, ki je nekaj posebnega daleč naokoli, saj jo še vedno premikajo mehanski zobniki in vzvodi, poganjajo pa uteži in veliko nihalo v notranjosti. Delo je opravil urar Aleš Bukovec s sodelavci. Zanimivo je tudi, da so v kroglo zvonika – s križem so ju pozlatili – vstavili posebej izdelan bakren valj, vanj pa dali besedilo z osnovnimi podatki o tem času in naložbi, ter evrske kovance s slovenski simboli. Da bodo prihodnji rodovi vedeli, kako je bilo letu Gospodovem 2022.

Župnik pove, da je bilo nepozabno, ko so ob postavitvi krogle in križa na vrhu zvonika z delavci ponosno zapeli slovensko himno, zadonela pa je tudi harmonika. Z zvonika danes ponosno plapolata slovenska in evropska zastava.

Prejšnji zvonik je bil star kar 82 let - predniki so ga postavili leta 1940, torej tik pred začetkom druge svetovne vojne. Križ na njem je bil celo prestreljen, kar veliko pove o tedanjih časih.

g. Igor Stepan

Na pročelju cerkve so ob novi fasadi očistili tudi kip Kristusa Kralja, sicer pa so ob obnovi zvonika istočasno obnovili pri župnišču še streho in fasado garaže ter stanovanjskih prostorov za kaplana.

Šmihelski župnik g. Igor Stepan se zahvaljuje vsem obrtnikom in ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri velikem in zahtevnem projektu, tudi velikodušnim faranom, saj naložba, ocenjena na okrog 135 tisoč evrov, brez njihovih darov ne bi bila mogoča. Na slovesni maši pa je bil tudi sam deležen pohval in zahval za pogum in vse delo, da župnija napreduje tudi na gospodarskem področju.

Zvonik: trdnost , pogled v nebesa, klicanje h Gospodu

g. Peter Kokotec

Generalni vikar novomeške škofije g. Peter Kokotec je v pridigi poudaril, na kaj vse nas mora opomniti znamenje zvonika, ki govori o veri naših prednikov in ga prenašamo iz roda v rod, zato da bo po teh znamenjih rastla naša vera.

S svojo pojavnostjo nas zvonik spomni na trdnost - »če sprejmemo Kristusa, smo trdno na tleh in mogočni«. Zvonik s svojo višino in špico kaže tudi pot v nebesa in nas opomni, da čas na Zemlji teče in zvonik nas sprašuje, ali je »naše življenje usmerjeno h Gospodu najvišjemu«. Obenem pa je križ na zvoniku tudi znamenje odrešenja ter naših preizkušenj.

Tretje znamenje zvonika je klicanje – zvonovi zvonijo, ura bije. »Pogled na zvonik nas kliče, da vstopimo v cerkev, sveti kraj, kjer se srečamo z živim Bogom. Ta klic ni le klic znamenja zvonika, ampak tudi mi postajamo znamenje Boga in tisti, ki kličemo druge h Kristusu,« je dejal Kokotec in zaželel, da prenovljen zvonik vse združuje, »da boste resnično bratje in sestre, občestvo, Kristusovi učenci.«

Zbrani farani so se po sv. maši in blagoslovu zvonika še družili na župnijskem dvorišču. Kuharski mojster Peter Kotar je s svojimi sodelavci kot običajno za vse pripravil slastno nedeljsko kosilo, sledila pa je tombola s preko 400 dobitki. Veselja in smeha ni manjkalo.

Ob župnijskem dnevu je izšla tudi knjižnica, v kateri je v sliki in besedi opisano življenje v Župniji Novo mesto – Šmihel.

Besedilo in foto: L. Markelj

