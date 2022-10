V Sevnici danes začetek prenove savskega mosta

3.10.2022 | 08:15

Foto: arhiv DL

Skice zapor - Faza 1 in Faza 2 (Občina Sevnica)

Skice zapor - Faza 3 in Faza 4

Sevnica - Direkcija RS za infrastrukturo bo danes začela približno osemmesečno prenovo savskega mosta, ki povezuje Sevnico in Boštanj. Med prenovo ga ne bodo zaprli, temveč bodo dela predvidoma do 9. junija prihodnje leto potekala ob delni prometni zapori. Naložba bo brez davka direkcijo stala nekaj manj kot 1,39 milijona evrov.

Gre za delno prometno zaporo na mostu, ki leži na odseku državne ceste med Boštanjem in Planino. Sevniška občina pri naložbi finančno ne sodeluje, se je pa dejavno vključila v zagotovitev čim bolj nemotenega prometa in s tem kar najmanjšega vpliva prenove na vsakdanje poti občanov, je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Štiri etape

Prenova bo potekala v štirih etapah. V prvi in drugi so zaradi rušenja cestnih ločilnih otokov pri uvozu v krožišče predvideli izmenično enosmerno zaporo, ki jo bodo urejali delavci. Zaporo bodo prilagodili gostoti prometa, dela pa bodo potekala med 7. in 19. uro.

V tretji in četrti etapi je predvidena delna zapora ceste s prometnimi znaki. Med prenovo mosta bodo hitrost na njegovem cestišču omejili na 50 kilometrov na uro. V tem času bo mestoma oviran tudi prehod mosta po pločniku, pešce pa bodo v teh primerih preusmerili na pločnik na nasprotni strani cestišča.

Prenova nujna

Most, ki povezuje Sevnico in Boštanj, so odprli leta 1975. Ker je dnevno močno obremenjen z osebnim in tovornim prometom ter pogostimi prevozi težkih tovorov, pa po skoraj 50 letih neprekinjene uporabe nujno potrebuje prenovo. S prenovo bodo zagotovili njegovo nadaljnjo varno in nemoteno uporabo za vsa vozila in za naslednje dolgoročno obdobje, so zapisali na sevniški občini.

Gre sicer za glavno sevniško prometno povezavo med levim in desnim bregom Save.

STA; M. K.