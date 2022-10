FOTO: Mestna trgatev v Kostanjevici

3.10.2022 | 14:20

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

Kostanjevica na Krki - Ob južnem zidu nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici je bil 26. maja 2002 zasajen cepič najstarejše vinske trte na svetu – žametne črnine z mariborskega Lenta, ki je ena najstarejših pristnih slovenskih sort in je osnovna sestavina vinskega posebneža, cvička. Odtlej je Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, na čelu s predsednikom Stanislavom Tomazinom, ki je postal tudi mestni viničar, poskrbi za slovesno mestno trgatev.

Tej tradiciji se v dolenjskih Benetkah niso izneverili niti letos. Zaradi deževnega vremena so pretekli petek s trgatvijo pohiteli, slovesnost, ki jo je povezovala Ajda Jakše, pa opravili kar pod arkadami pred grajskim atrijem. Aktualni predsednik Društva vinogradnikov Matej Kuhar je pozdravil med gosti tudi kostanjeviškega podžupana v funkciji župana Roberta Zagorca, cvičkovo princeso Anjo Smrke in ambasadorja cvička Petra Camloha, ki je spomnil, da so prav kostanjeviški vinogradniki zaslužni, da se je ohranil Teden cvička. Ob tej priložnosti je Kuhar izročil Camlohu, čigar družina je v začetku julija v požaru izgubila hišo in hlev, še denarni prispevek njihovih vinogradnikov.

Cvičkova princesa je menila, da je potrebno spoštovati vsa domača vina, slovesnost pa je »začinil« z zapeto napitnico še nekdanji operni pevec Nace Junkar.

Foto: Pavel Perc

Galerija