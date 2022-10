Podeljena najvišja kočevska priznanja

3.10.2022 | 09:30

Nagrajenci in nagrajenke z županom (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Občina Kočevje je letošnji praznik, ki ga praznuje 3. oktobra v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943, obeležila s slavnostno prireditvijo v Športni dvorani Kočevje. Župan dr. Vladimir Prebilič je podelil najvišja občinska priznanja, nagrade in plakete za leto 2022. Grb občine Kočevje je ob 150 letnici delovanja prejela Gimnazija in srednja šola Kočevje, Humkovo nagrado je prejela dolgoletna prostovoljka Ivanka Bižal, Verderberjevo nagrado za športne dosežke na gasilskih tekmovanjih pa Sebastjan Vovko. Kozlerjevo nagrado za področje gospodarstva je prejel direktor Yaskawe Europe Robotics dr. Hubert Kosler. Župan je podelil tudi plakete za enkratne dosežke posameznikov. (Podrobnejše obrazložitve nagrad spodaj pod tekstom v priponki)



Občina Kočevje je letos najvišje priznanje - Grb Občine Kočevje - podelila Gimnaziji in srednji šoli Kočevje za 150 let neprekinjenega izvajanja izobraževalnih programov na Kočevskem in spodbujanje inovativnega strokovnega dela ter tesno vpetost v življenje lokalni skupnosti. Nagrado je prevzel ravnatelj Tomaž Markovič. Humkovo nagrado za leto 2022 je prejela Ivanka Bižal za prostovoljsko delo na področju fizioterapije na domu in podporo neformalnim oskrbovalcem. Verderberjevo nagrado za področje športa je prejel Sebastjan Vovko za izjemne športne dosežke na domačih in mednarodnih gasilskih tekmovanjih. Direktor Yaskawe Europe Robotic dr. Hubert Kosler pa je letošnji prejemnik Kozlerjeve nagrade in sicer za izjemne gospodarske dosežke, vlaganje v izobraževanje mladih kadrov, ustvarjanje novih delovnih mest in zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Dr. Kosler se je kot njegovi predhodniki odpovedal finančnemu delu nagrade in ga namenil fundaciji Alenke Gabrič za štipendiranje.

Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je ob tej priložnosti podelil tudi šest plaket župana za enkratne dosežke. Plakete so prejeli Aljaž Zupančič za odličnost pri znanstveno raziskovalnem delu, Branko Obranovič za utrjevanje tradicije čebelarstva na Kočevskem, Brigita Klun za dolgoletno uspešno delo v Ženskem odbojkarskem klubu Kočevje, Danilo Bižal za 30-letno uspešno delo z mlajšimi ekipami v Nogometnem klubu Kočevje, Jožef Oberstar za dolgoletno delo pri ohranjanju zgodovine ter Nejc Podlogar in Jaka Divjak za dosežene odlične rezultate na mednarodnih tekmovanjih v borilni veščini ju-jitsu. Naziv častnega občana in Spominska plaketa Občine Kočevje letos nista bila podeljena.

Ob prazniku občine je župan dr. Vladimir Prebilič razglasil tudi prihajajoče novo kulturno tematsko leto, ki se glasi 2023 – leto Milana Butine in bo tako posvečeno enemu največjih likovnih intelektualcev na Slovenskem in izvirnemu likovnemu teoretiku tega stoletja. Dr. Milan Butina se je leta 1923 rodil v Kočevju, kraje svojega otroštva je pogosto rad upodabljal v svojih delih.

Prebilič je kot osrednji govorec na slavnostni prireditvi osvetlil izjemno zgodovino Kočevskega ter številne dosežke, pa tudi izzive današnji dni. Občina Kočevje ima sicer v letošnjem letu rekorden proračun v višini 36,7 milijona.

Prireditev je povezoval Tomi Gavranič, v glasbenem delu prireditve pa so nastopili kantavtor Žiga Bižal ter Godalni trio Andante.

M. K.