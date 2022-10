Lokalne volitve 2022 na Trebanjskem - Med štirimi bo zagotovo en nov župan

3.10.2022 | 19:00

Zagotovo bo do spremembe prišlo v Občini Mokronog - Trebelno. Anton Maver se namreč po štirih mandatih, po 16. letih, poslavlja od županovanja. (Foto: arhiv DL)



Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Anton Maver se po 16 letih poslavlja od vodenja občine Mokronog - Trebelno – V Trebnjem se obeta pet kandidatov za župana – Na Mirni ponovitev prejšnjih županskih volitev? – V Šentrupertu se bo za županski stolček znova potegoval Kostelec, kandidaturo je napovedal tudi Zoran Saje, Tomaž Ramovš še razmišlja

V občinah Trebnje, Mirna in Šentrupert so vsi župani potrdili, da se bodo na letošnjih lokalnih volitvah, ki bodo tretjo nedeljo v novembru, potegovali za nov štiriletni mandat. Novega župana pa bodo dobili v občini Mokronog - Trebelno, saj se Anton Maver po 16 letih poslavlja od vodenja občine.

Maver je že marca ob praznovanju občinskega praznika dejal, da verjetno zadnjič podeljuje občinska priznanja kot župan. Čeprav ga ljudje po njegovih besedah še zdaj nagovarjajo, naj znova kandidira, je za Dolenjski list zatrdil, da je trdno odločen, da županski stolček po štirih mandatih prepusti drugemu, sam pa se bo potegoval za izvolitev v občinski svet. Kdo ga bo nasledil, bo morda znano že 20. novembra.

Kot neodvisni kandidat se v boj za župana občine Mokronog - Trebelno podaja mag. Franc Glušič, ki je zadnja dva mandata opravljal funkcijo podžupana. S podporo strank, ni pa želel razkriti, katerih, bo kandidiral tudi pravnik Uroš Pikl, ki se je za župana potegoval že na prejšnjih lokalnih volitvah. V javnosti so se pojavile govorice, da bo za županjo kandidirala svetnica Snežka Bizjak, ki pa je za naš časopis povedala, da nima teh ambicij, kandidirala pa bo za članico občinskega sveta. V občini Mokronog - Trebelno kot kandidata za župana omenjajo tudi Igorja Blažino, ki z ženo Deso Muck vodi založbo in produkcijsko hišo. »Ocenjujem, da sem med občani premalo poznan, zato za župana ne bom kandidiral, čeprav me k temu nagovarjajo mnogi,« je odgovoril na naše poizvedovanje.

TREBNJE: OBETA SE PET KANDIDATOV

V Trebnjem ambicij, da bo kandidiral še za peti mandat, ne skriva dozdajšnji prvi mož občine Alojzij Kastelic, čeprav je nekajkrat namignil, da bi se utegnil posloviti, če bi se v boj za županski stolček podal kdo drug, ki ga tudi sam podpira. Pred štirimi leti je kar nekoliko presenetljivo slavil zmago že v prvem krogu, kako pa bo letos?

Kandidaturo za županjo je prva uradno napovedala občinska svetnica Mateja Povhe (DROT). Županski kandidat stranke SDS naj bi bil podžupan Jože Avguštinčič, ki se je za županski stolček potegoval že na prejšnjih lokalnih volitvah. Kot je dejal za Dolenjski list, so se v stranki tudi letos pogovarjali o njegovi kandidaturi, a se niso še dokončno odločili.

»V svoji politični karieri še nisem rekel zadnje besede. Lahko se zgodi, da se bom ponovno podal na lokalni politični parket,« pa nam je na vprašanje, ali se bo potegoval za župana, odgovoril mag. Gregor Kaplan, ki je pred štirimi leti prav tako kandidiral za trebanjskega župana. Čeprav sam tega ni potrdil, smo neuradno izvedeli, da naj bi bil Kaplan kandidat Gibanja Svoboda.

Ali se bo ponovno podal v boj za županski stolček, smo povprašali tudi Leona Lobeta (DROT). Zatrdil nam je, da tudi zaradi narave dela, zaposlen je kot svetovalec pedagog v zaporih na Dobu, ne bo kandidiral, ali se bo vnovič potegoval za občinskega svetnika, pa se še ni odločil.

Pojavljajo se tudi informacije, naj bi bil županski kandidat stranke NSi Blaž Pavlin, ki se je spomladi neuspešno potegoval za vnovično izvolitev v državni zbor. »Ljudje me nagovarjajo, naj kandidiram za župana, a se še nisem dokončno odločil,« je dejal Pavlin, sicer predsednik občinskega odbora NSi.

Med morebitnimi kandidati za župana Trebnjega se v javnosti omenja tudi Andrej Ule, ki je na listi stranke Naša dežela kandidiral na parlamentarnih volitvah. A Ule pravi, da gre zgolj za natolcevanja, za župana ne bo kandidiral.

MIRNA: PONOVITEV PREJŠNJIH LOKALNIH VOLITEV?

V občini Mirna je že nekaj časa znano, da se bo za nov mandat na čelu občine kot nestrankarski kandidat potegoval Dušan Skerbiš, ki občino vodi že od njene ustanovitve leta 2011. Kot dodaja, je to logična poteza, saj želi dokončati že začete projekte. Pred štirimi leti je prepričal skoraj 90 odstotkov volivcev, njegov edini protikandidat je bil policist Dražen Šmuc, ki pa se letos še odloča, ali bo znova kandidiral za župana Mirne. Slišali smo sicer govorice, da naj bi se za županjo potegovala svetnica Blanka Pust, ki pa je to odločno zavrnila.

ŠENTRUPERT: KOSTELEC ZNOVA

Čeprav je lani spomladi že odstopil s položaja župana, a si kasneje premislil, bo šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec znova kandidiral. Pred štirimi leti je imel podporo stranke SDS, ker pa je iz nje izstopil, bo letos volivce prepričeval kot neodvisni kandidat s podporniki.

Kostelec v občinskem svetu ne uživa več takšne podpore kot na začetku mandata. Vse pogosteje slišimo, da bi svetniki na županskem stolčku raje videli drug obraz. Kot kandidat se omenja Tomaž Ramovš, ki je bil še do nedavnega podžupan občine, a ga je Kostelec poleti razrešil in na ta položaj imenoval drugega. Ramovš je za naš časopis potrdil, da ga nagovarjajo, naj kandidira, a o tem še razmišlja. Odločen, da se kot neodvisni kandidat poda v boj za županski stolček, pa je Zoran Saje, ki je zaposlen kot voznik avtobusa, obenem pa je tudi predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije.

V javnosti krožijo namigovanja, da naj bi za župana kandidirala tudi svetnik Alojzij Gregorčič in Boštjan Sladič, ki je bil pred leti predsednik občinske volilne komisije. Oba sta bila precej skrivnostna, pravita, da o tem še razmišljata.

Zagotovo pa o kandidaturi ne razmišljata nekdanji župan Rupert Gole, ki se je povsem posvetil vodenju svojega arhitekturnega studia, in Nataša Hribar, ki je pred štirimi leti kandidirala za županjo, le 20 glasov pa ji je zmanjkalo za uvrstitev v drugi krog.

Rok Nose