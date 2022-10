Gozdarji so se pomerili na 13. državnem tekmovanju gozdnih delavcev

3.10.2022 | 12:50

Najboljši posamezniki - na sredini državni prvak Janez Meden, levo Blaž Jurjavčič, desno Žiga Švigelj

Najboljše tri ekipe (na sredini Husqvarna, levo Stihl Team Slovenija 1, desno SiDG 1)

Kočevje - Na 13. Državnem tekmovanju gozdnih delavcev Slovenije se je konec tedna v Kočevju najbolje odrezal Janez Meden in s tem obranil naslov državnega prvaka. Uvrstil se je pred Blaža Jurjavčiča in Žigo Šviglja. Med ekipami je bila najboljša ekipa Husqvarne, drugo mesto je zasedla ekipa Stihl Team Slovenija 1, tretje pa ekipa SiDG 1. V kategoriji U24 (tekmovalci, ki so polnoletni, a mlajši od 24 let) je prvo mesto v skupni razvrstitvi osvojil Blaž Jurjavčič, za njim sta se uvrstila Aljaž Bajc in Žiga Kolar.

Tekmovanja najboljših gozdarjev, ki ga je drugič zapored organizirala družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), se je skupaj udeležilo 45 tekmovalcev. Tekmovalnih ekip, v katerih sodelujejo po trije tekmovalci, je bilo sedem, posameznikov pa šest. Tekmovali sta tudi dijaški ekipi Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna in Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. Izven konkurence so nastopile še vabljene ekipe iz tujine, in sicer iz Italije, Hrvaške in Srbije.

V kleščenju, ki velja za najbolj atraktivno disciplino na sekaških tekmovanjih, je največ točk zbral Janez Meden. Medaljo za 1. mesto v disciplini zasek in podžagovanje je dobil Stanko Bartolj, v preciznem rezu je bil najboljši Janez Urbančič, v kombiniranem rezu Šimen Drašler Maksimiljan Rožanc, najhitrejši pri menjavi verige in obračanju letve pa je bil prav tako Stanko Bartolj.

»Konkurenca je vsako leto večja. Lahko rečem, da je bilo težje obraniti naslov državnega prvaka kot ga osvojiti. Pritisk je bil sedaj mnogo večji kot leta 2019,« je zmago komentiral Janez Meden, sicer učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna, kjer je tudi sodeloval pri pripravah ekipe dijakov te šole za sodelovanje na državnem tekmovanju.

13. državno tekmovanje gozdnih delavcev je potekalo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko. »Organizacijo smo se odločili prevzeti iz enega ključnega razloga – da se ne bi prekinila dolgoletna tradicija državnega prvenstva najboljših gozdarjev-sekačev. Tekmovanje ima tudi širši pomen. Z njim populariziramo gozdarstvo in povečujemo prepoznavnost tega poklica. Letos pa je državno prvenstvo tudi poklon pogumnih in solidarnim gozdnim delavcem, ki so kot prostovoljci priskočili na pomoč pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije julija na Krasu,« je povedal glavni direktor SiDG Matjaž Juvančič.

M. K.; foto: Slovenski državni gozdovi d.o.o.