FOTO: Rokodelci spet na grajskem dvorišču

3.10.2022 | 17:30

Direktorica Posavskega muzeja Brežice se je tudi sama poizkusila v rokodelstvu.

Vladimir Nunčič je pokazal, kako igra piščal, ki jo izdeluje.

Kot v pričakovanju bližajočega se mraza. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice je v soboto pripravil na grajskem dvorišču že dvanajsti sejem rokodelskih znanj in Grajsko tržnico starin. Dogodek, ki je tradicionalno na sporedu prvo soboto v oktobru, je tokrat privabil skupno šestnajst razstavljavcev; eden od njih je Posavski muzej. Udeleženci so predstavili nekatere tradicionalne obrti in nekoliko tudi svoje zbirateljstvo. »Vedno povabimo iz Posavja in s širšega območja ljudi, ki ustvarjajo, ki delajo sami in ki imajo dejavnost ustrezno registrirano. Cilj je predstavitev rokodelstva in tudi prodaja izdelkov, ker želimo, da ti izdelki gredo med ljudi,« je povedala direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Vrste rokodelstva se na teh sejmih skozi leta spreminjajo. Tako je letos sodeloval samo en lončar; ta pa je imel med drugim tudi piščali. Tokrat je bilo na voljo veliko stvari za, kot bi lahko rekli, lepšanje doma, npr. papirnate rože. Paša za oči so bile tudi številne ročno narejene pletenine, podobno lahko rečemo za nakit, ki ga je predstavilo kar nekaj razstavljavk in razstavljavcev. »Nakit je prisoten na sejmu že kar nekaj časa. Ženske in moški si želijo unikatnosti pri izdelavi in materialih, rokodelci se prilagajajo temu,« je rekla Černelič Krošljeva. Na sejmu so imeli tudi med. »Ta sejem ni toliko namenjen predstavitvi hrane, a smo veseli, da je zastopan tudi ta del, zdravilstvo, ki je bilo vedno prisotno med ljudmi,« je dejala direktorica. Obiskovalcem je, kot že na nekaj sejmih, igral na lajno Vladimir Nunčič, ki se je tokrat predstavil tudi kot izdelovalec glasbil. Na sejmu sta sodelovala tudi zveza Sonček in brežiški dom upokojencev.

»Vsako leto sejem povezujemo z našimi projekti. Letos sta to projekta o tujerodnih rastlinah in Ajdovske zgodbe iz Posavja,« je rekla direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj.

M. L.

Galerija