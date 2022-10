Vsi trije pijani - oče, mati in mladoletni sin. Končali v lisicah in treznilnici

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 9. in 3. 10. intervenirali v 182. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 692 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 14 nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 45. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Po nesreči nedostojni do policistov

Črnomaljski policisti so bili v petek nekaj po 18. uri obveščeni, da naj bi na območju Kota v Semiču voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in se poškodoval. Na kraju so ugotovili, da je 33-letnik vozil po lokalni cesti. Pri vožnji po klancu navzdol je v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, kjer je z vozilom obstal. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola. 33-letni kršitelj, njegova 38-letna partnerka in mladoletni sin so se med policijskim postopkom nedostojno vedli. S kričanjem, žalitvami in grožnjami so ovirali postopek, vsi so kazali očitne znake alkoholiziranosti. Zoper trojico so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Okoliščine nesreče in kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu policisti še preverjajo in bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Vsem so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kazensko ovadbo bodo podali tudi zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zaradi nedostojnega vedenja, napada na policiste in poskusa preprečitve so osumljence v preteklosti že obravnavali.

Poškodovana voznica

V petek okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri naselju Radna na območju PP Sevnica. Zakrivila jo je 27-letna voznica, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil 50-letnega voznica. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so jo v brežiški bolnišnici. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.

Za nesrečo odgovoren voznik tovornega vozila

Policisti PPP Novo mesto so bili v soboto okoli 7. ure obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo. Ugotovili so, da 29-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak ni vozil po sredini voznega pasu, zato je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,30 miligrama alkohola. Izrekli so mu globo.

Vlomi in tatvine

V Zabukovju na območju Šentruperta je med 16. 9. in 30. 9. nekdo vlomil v nenaseljeni objekt in ukradel starejši štedilnik.

Med 29. 9. in 30. 9. je v Jesenicah na območju Brežic neznanec s strehe počitniške hiše potrgal bakrene žlebove, odtočne cevi in pokrov odtočnega jaška. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

Iz ograjenega skladiščnega prostora prodajalne v Novem mestu je v petek nekdo odpeljal okoli 40 m2 keramičnih ploščic.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Dobrniču (PP Trebnje) je v petek zvečer nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 2500 evrov.

V kraju Križe na območju PP Brežice je med 30. 9. in 1. 10. neznanec vlomil v počitniško hišo. Odnesel je suhomesnate izdelke in okoli 70 evrov.

V gozdu na območju Žužemberka je v soboto nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in ukradel denarnico in torbico z dokumenti in denarjem. Oškodovanka je torbico odložila na zadnji sedež, denarnico pa pod prednji sedež. Oškodovana je za več kot 2000 evrov.

V Dečnem selu na območju PP Brežice je v soboto zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel nakit in parfume. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1400 evrov škode.

V kraju Mali Podljuben jev soboto med 19. in 23. uro neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 7000 evrov.

Med 27. 9. in 2. 10. je v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo in odensel električno ročno orodje in lestve. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Migranti

Policisti so med 30. 9. in 3. 10. na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Prilipe, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Stara vas, Loče in Orešje) izsledili in prijeli 41 državljanov Indije, 22 državljanov Burundija, 14 državljanov Pakistana, 13 državljanov Afganistana, štiri državljane Turčije, štiri državljane Iraka, po dva državljana Kosova, Bangladeša in Palestine, državljana Maroka in državljana Kameruna in na območju PP Metlika (Dole, Rosalnice) pet državljanov Iraka, tri državljane Sirije in državljana Kube. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

