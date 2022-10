Novomeški občini v zadnji finančni perspektivi skoraj 40 milijonov evrov EU sredstev

3.10.2022 | 18:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto si je v iztekajoči se finančni perspektivi zagotovila skoraj 40 milijonov evrov sredstev EU. V novi perspektivi do leta 2027 pa si za različne, predvsem infrastrukturne projekte, obeta približno enak znesek, je ob današnjem obisku ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandra Jevška povedal župan Gregor Macedoni.

Z ministrom Jevškom sta pregledala v zadnji perspektivi uresničene projekte, je dejal Macedoni, govorila sta tudi o novi perspektivi, med katero želijo v Mestni občini Novo mesto nadaljevati uspešen občinski razvoj in velik poudarek dati gradnji ustrezne prometne infrastrukture.

Med infrastrukturnimi izzivi je navedel novomeško vzhodno obvoznico oz. prvi del dolenjsko-belokranjskega kraka ceste tretje razvojne osi in novomeško zahodno obvoznico.

V Novem mestu si bodo v prihodnjem finančnem obdobju prizadevali tudi za razvoj visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, pri čemer upajo, da bo ta svoje mesto našel tudi v evropski kohezivni politiki, je še dodal Macedoni.

Jevšek pa je pohvalil novomeško sodelovanje pri slovensko-hrvaškem projektu združenja za oživitev dolenjsko-belokranjske železnice do Zagreba s sedežem v Novem mestu.

Mestna občina Novo mesto je po njegovem mnenju že v zadnji finančni perspektivi dokazala, "da zna dobro in uspešno" uporabljati evropska sredstva. "Da jih nalaga na pravo mesto, in ne samo v infrastrukturo," je pristavil.

Pohvalil je tudi prenovo novomeškega središča in namero občine, da v Novem mestu pride do novega visokošolskega središča. To bo po njegovem pripomoglo k "razvoju konkurenčnosti območnega gospodarstva, podjetniške iniciative mladih, zelenega preboja in krožnega gospodarstva".

Sicer pa "kohezija ne pomeni zgolj denarja, temveč tudi usklajen razvoj". "Namenjena pa je predvsem ustvarjanju dodane vrednosti. Namreč iz enega evra naj bi v sedmih letih nastalo 2,7 evra in v Novem mestu se to prav gotovo dogaja," je še poudaril Jevšek.

Ob tem se je minister danes v Brestanici udeležil seje, na kateri je vzhodna kohezijska regija soglasno potrdila program za novo finančno obdobje. V novi finančni perspektivi naj bi ji pripadla nekaj več kot poldruga milijarda evrov evropskega denarja oz. bistveno več kot zahodni kohezijski regiji, je navedel Jevšek.

STA; M. K.