Nekdanja šentjernejska Sberbanka na novi lokaciji

4.10.2022 | 09:40

Nekdanja šentjernejska poslovalnica Sberbanke (Foto: arhiv; spletna stran banke)

Ljubljana/Šentjernej - Osem poslovalnic N Banke, nekdanje slovenske Sberbank banke, ki je zaradi ogroženega poslovanja po uvedbi sankcij proti Rusiji letos pristala v rokah NLB, je odprlo vrata na novih lokacijah. Te so v izbranih poslovalnicah NLB, povsod pa je delovni prostor ustrezno označen in je namenjen izključno poslovanju strank N Banke. To velja tudi za Šentjernej.

Po uspešno zaključenem procesu reševanja banke, z vstopom NLB v njeno lastništvo, se je poslovanje stabiliziralo, so sporočili iz N Banke. Sledita uskladitev poslovanja s standardi NLB ter optimizacija delovanja obeh sistemov. Eden od ključnih mejnikov za dosego tega cilja je prilagoditev poslovne mreže N Banke, ki se v veliki meri prekriva s poslovno mrežo NLB. Posamezne enote N Banke so tako preseljene v enote NLB.

Enota N Banke v Tepanjah od včeraj posluje v poslovalnici NLB Slovenske Konjice, enota v Kranju v poslovalnici NLB Kranj, enota v Kopru v poslovalnici NLB Koper, enota v Šentjerneju v poslovalnici NLB Šentjernej, enota na Miklošičevi cesti v Ljubljani v poslovalnici NLB na Tavčarjevi ulici, enota na Viču v Ljubljani v poslovalnici NLB Vič, enota Ljubljana Šiška pa v poslovalnici NLB Šiška.

Enoto v Šentjurju so preselili v podružnico N Banke Celje. Štiri enote N Banke ostajajo na istih lokacijah, to so enoti na Dunajski cesti in Dvornem trgu v Ljubljani ter enoti v Mariboru in v Celju.

Stranke N Banke lahko odslej bančne storitve nemoteno opravljajo na novih lokacijah, kjer jih sprejemajo svetovalci N Banke. Vse številke računov in kartic ter pogodbe ob tem ostajajo nespremenjene, prav tako pa tudi delovni čas enot. Za stranke N Banke se je spremenila zgolj lokacija poslovalnice, so poudarili v N Banki.

Bankomati v podružnicah N Banke, ki se selijo v enote NLB, so s 1. oktobrom prenehali delovati. Izjema so bankomati na lokacijah podružnic Tepanje, Šentjur in Ljubljana Miklošičeva, ki bodo delovali kljub selitvi, so še sporočili.

STA; M. K.