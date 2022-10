Lokalne volitve v Beli krajini: Vsi trije župani bodo ponovno kandidirali

Črnomelj, Metlika, Semič - V črnomaljski občini nepričakovano mirno predvolilno vzdušje – V Metliki se zdita najresnejša tekmeca za županski stolček zdajšnji župan in podžupanja – Bo v občini Semič zdajšnja županja edina kandidatka? – Na volitvah tudi Gibanje Svoboda za Belo krajino

V belokranjskih občinah so zdajšnji župana in županja že napovedali, da se bodo potegovali za vnovično izvolitev, medtem ko njihovi protikandidati še skrbno skrivajo svoje karte.

Zadostno število podpore volilnega telesa sta v preteklih dneh že zbrala črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki bo šel tudi v drugi mandat ob podpori volivcev z Listo za razvoj, in mag. Polona Kambič, ki je bila stranki SLS zvesta vse do letos, ko je prestopila v nestrankarsko gibanje Zdrava družba. Metliški župan Darko Zevnik podpisov ni zbiral, saj bo kandidat stranke SD.

Zatišje v Črnomlju

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Črnomelj

Prvi krog:

1. Andrej Kavšek 45,61%

2. Maja Kocjan (SDS) 24,28%

3. Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS) 23,43%

4. Vesna Fabjan (LMŠ) 6,68%

Drugi krog:

1. Andrej Kavšek 72,81%

2. Maja Kocjan (SDS) 27,19%

Ne le v občinski stavbi, tudi na črnomaljski glavni in stranskih ulicah vsevedneži nimajo informacij o tem, kdo, ali sploh, se bo s Kavškom pomeril za županski stolček.

»Nekateri pravijo, da bi že ‘po funkciji’ moral vedeti, ali se že kaj kuha v predvolilnem kotlu, a doslej mi ni na uho prišlo nobeno ime, sicer pa je še dovolj časa za vložitev kandidatur, predvsem tistih od političnih strank,« je na naše poizvedovanje povedal Kavšek, ki ima v svojem prvem mandatu široko podporo svetnikov, pričakuje jo tudi v prihodnje, če bo seveda izvoljen.

»Če sem odkrita, se še nisem dokončno odločila, ali naj še v drugo kandidiram za županjo ali ne, saj je to veliko breme, tudi zaradi otrok, ki potrebujejo celo mamo. Lahko pa povem, da me k temu nagovarjajo, odločitev je seveda moja in ne bo lahka,« je za Dolenjski list povedala Maja Kocjan (SDS), Kavškova protikandidatka leta 2018 in največja osmoljenka letošnjih državnozborskih volitev.

V stranki SD so bili, kot je povedal podpredsednik občinskega odbora stranke in dolgoletni občinski svetnik Janez Perušič, v tem mandatu županova tiha koalicija, na to bi bili pripravljeni tudi v prihodnje. A kljub želji, da bi se o tem in še čem pogovarjali z županom, od njega ni bilo odziva, pravi Perušič. »Imamo pa dogovor, če se seveda odloči kandidirati za župana, še z nekom,« nam je zaupal Perušič.

V Gibanju Svoboda za Belo krajino trenutno še evidentirajo kandidate za člane občinskih svetov, o tem, ali bodo imeli v Črnomlju svojega županskega kandidata oziroma koga bodo podprli, če ga ne bodo imeli, pa se za zdaj še niso odločili. Enako velja tudi za Metliko in Semič.

Zevnik bo imel konkurenco

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Metlika

1. Darko Zevnik (SD) 63,31%

2. Renata Brunskole 36,69%

Bistveno večja je gneča na strankarskem poligonu v Metliki. Zevnikova kandidatura že dolgo ni skrivnost, načrte pa mu bo skušala prekrižati kandidatka Liste za povezovanje in razvoj Martina Legan Janžekovič, vodja vinogradništva v Kmetijski zadrugi Metlika, sicer v tem mandatu Zevnikova podžupanja. Za vstop v občinski svet se bo seveda potegovala tudi omenjena lista.

Oba dozdajšnje sodelovanje pri vodenju občine ocenjujeta kot konstruktivno, pri največjih projektih sta vedno soglašala in imela podporo občinskega sveta. »Tudi prihodnjemu županu oziroma podžupanu, ne glede na to, kdo bo izvoljen, želim enako. To si navsezadnje zaslužijo tudi občani,« je povedala Martina Legan Janžekovič, ki je bila v občinski svet pred štirimi leti izvoljena na listi SLS.

Ali lahko omenjenima kdo zmeša štrene? Za zdaj nekateri kandidati (predsednik Športne zveze Metlika Vanja Vlah, Jože Plut itd.) volivce nagovarjajo na družbenih omrežjih, kmalu pa bo znano tudi, ali bodo svoje kandidate v županski boj poslale politične stranke, ki že sestavljajo liste za člane občinskega sveta.

Semič brez boja?

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Semič

1. Polona Kambic (SLS) 51,69%

2. Sonja Klemenc Križan (SDS) 48,31%

V biografiji semiške županje mag. Polone Kambič je zapisano, da je od preloma tisočletja pa vse do leta 2010 opravljala funkcijo direktorice občinske uprave, nato je bila na lokalnih volitvah kot kandidatka SLS izvoljena za prvo županjo občine Semič. Mandat je takrat prevzela od Ivana Bukovca, prav tako iz stranke SLS. Njej je bila zvesta vse do letos, ko je, kot pravi, s tehtnim razlogom strankarski hierarhiji obrnila hrbet. Nase je lani opozorila predvsem z ostrim izražanjem svojega mnenja o ukrepih proti koronavirusu in navodilih, ki naj bi jih župani prejeli za spodbujanje občanov k cepljenju. »Mislim, da je bila moja pokončnost kar dobro sprejeta, čeprav so se vrstile obsodbe. A to je že preteklost,« pravi županja, ki najmanjšo belokranjsko občino vodi že tretji mandat.

Dvakrat je imela za tekmico kandidatko SDS Sonjo Klemenc Križan, že 12 let direktorico občinske uprave v Mirni Peči. »Letos ne bom kandidirala ne za županjo ne za članico občinskega sveta. V stranki nisem več tako dejavna,« je za Dolenjski list povedala Sonja Klemenc Križan. Matija Bukovec, predsednik semiškega občinskega odbora stranke SDS, pravi, da ne bodo imeli svojega kandidata za župana, bodo pa sestavili listo s 13 kandidati za člane občinskega sveta.

