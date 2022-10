Ratež dobiva manjkajoči pločnik, v bodoče tudi krožišče

4.10.2022 | 11:50

Kmalu pločnik tudi od tu naprej ...

Podpis pogodbe (Fotografiji: MO NM)

Novo mesto/Ratež - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor izbranega izvajalca BGP gradnje Danijel Špingler sta na Ratežu podpisala pogodbo za izgradnjo 131 metrov manjkajočega pločnika ob regionalni cesti skozi kraj. Uredili bodo tudi odvodnjavanje cestišča, dela v vrednosti dobrih 97 tisoč evrov, ki jih bo v celoti zagotovila občina, pa bodo zaključena do konca leta, so sporočili z rotovža.

Ob regionalni cesti skozi Ratež se bo v prihodnje urejala tudi cestna razsvetljava, načrtovan pa je še obsežnejši projekt razširitve križišča pri Gostilni Vovko in njegova preureditev v krožišče. Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo, v naslednji fazi projekta sledi naročilo projektiranja krožnega križišča na podlagi že usklajene idejne rešitve.

M. K.