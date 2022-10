Nastaja evropsko združenje za oživitev dolenjske železnice

4.10.2022 | 14:00

Podpis konvencije in statuta

Skupinska fotografija (Fotografiji: RC Novo mesto)

Novo mesto - V Novem mestu so predstavniki sodelujočih občin in družb včeraj podpisali konvencijo in statut novoustanovljenega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje: Pot prihodnosti Ljubljana-Novo mesto-Karlovec-Zagreb. Med cilji združenja, ki bo prvo tovrstno s sedežem v Sloveniji, sta oživitev in posodobitev železnice na omenjeni progi.

Sodelovanje pri projektu sta potrdili tudi slovenska in hrvaška vlada. S projektom želijo tesneje povezati obmejni območji, zagotoviti napredek, trajnostni razvoj in teritorialno kohezijo. Z ustanovitvijo združenja pa jim je odprta pot do denarja evropskih skladov, je ob podpisu povedal direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.

Poleg slovenskih partnerjev, med katerimi so župani občin, po katerih vodi dolenjska železnica od Škofljice do Metlike, v združenju sodelujeta še hrvaška Karlovška županija in podjetje Hrvaške železnice infrastruktura. Združenje bo imelo sedež v Novem mestu. Vse potrebne postopke za njegovo delovanje bodo speljali v približno šestih mesecih, združenje pa ustanovili kot javni zavod s statusom pravne osebe, je še dejal Bratkovič.

Po navedbah novomeškega razvojnega centra se podpisniki zavzemajo za modernizacijo železniške proge, višjo potovalno hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odpravo nivojskih prehodov.

Župani sodelujočih občini so sicer že večkrat, nazadnje lani, predlagali celovito prenovo ustroja proge, prenovo vozne mreže, nov potek proge na posameznih odsekih, ureditev postaj, postajališč in ponekod pripadajočih parkirišč, odpravo večine nivojskih prehodov in gradnjo izvennivojskih. Predlagajo še elektrifikacijo dolenjske železniške proge in njeno nadgradnjo v dvotirno progo, kar bi omogočilo uvedbo taktnega voznega reda - z intervali na 15 oz. 30 in 60 minut, so pojasnili.

Kot so ocenili, bi železniški promet tako postal privlačnejši, prav to pa bi "povzročilo odločilen preobrat pri izbiri prevoznega sredstva oz. prispevalo k spremembi potovalnih navad sedanje in prihodnjih generacij".

Po podatkih Slovenskih železnic naj bi sicer modernizacijo dolenjske železniške proge izpeljali v več etapah. Prvo do Ivančne Gorice naj bi končali do leta 2031, etapo z vsaj enotirno progo do Novega mesta pa do leta 2038. Še kasneje naj bi končali posodobitev enotirne železniške proge do Metlike, od tam naprej pa naj bi bile v igri še druge možne železniške povezave.

Župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter župan hrvaške Karlovške županije so sicer maja 2018 podpisali dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovec-Zagreb. Izvajanje tega dogovora so s pogodbo zaupali Razvojnemu centru Novo mesto.

Konvencijo in statut združenja so včeraj podpisali škofljiški župan Ivan Jordan, grosupeljski župan Peter Verlič, ivanški župan Dušan Strnad, trebanjski župan Alojzij Kastelic, član uprave HŽ infrastruktura Darko Barišić, namestnica županje Karlovške županije Vesna Hajsan Dolinar, novomeški župan Gregor Macedoni, pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic Miha Butara, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, mirnopeški župan Andrej Kastelic, semiška županja Polona Kambič, črnomaljski župan Andrej Kavšek in metliški župan Darko Zevnik.

To bo prvo tovrstno evropsko združenje s sedežem v Sloveniji in 86. v EU, so še navedli ob podpisu.

STA; M. K.