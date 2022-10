Kje ne bo elektrike?

4.10.2022 | 07:00

Na Regijskih centrih za obveščanje v Novem mestu in Brežicah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Novomeški center je posredoval 9 klicev za nujno medicinsko pomoč in enega za nujno veterinarsko pomoč, brežiški kolegi pa so v zadnjih 12 urah posredovali poziv za nujno medicinsko pomoč.

Na pomoč pri odpiranju vrat



Ob 19.37 so gasilci PGE Krško v Vrtni ulici v Brestanici v občini Krško,s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanjskega objekta.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo ČRNOMELJ sporoča, da bo danes med 8. in 14.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na TP Blatnik pri Črnomlju na izvodu Čez cesto.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo METLIKA sporoča, da bo danes od 8. do 12.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Radovica, izvod proti Krašnjemu vrhu, med 12. in 14.uro pa na območju TP Vavpča vas, izvod Nad progo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo NOVO MESTO sporoča, da bo danes med 8. in 10.uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Petelinjek. Nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo med 07.30 in 13.uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vinica pri Šmarjeti-vas. Nadzorništvo TREBNJE pa sporoča odjemalcem, da bo danes med 8. in 13. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Skrovnica, izvod 1. desno ob cesti.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva KRŠKO MESTO in sicer na TP Roto kolonija Videm, na nizkonapetostnem omrežju Stara vas, Petrišič, Pibernik pa predvidoma med 8. in 13.uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Kje ne bo vode?

Za uporabnike pitne vode iz Nove vasi pri Mokricah bo danes do predvidoma 10.ure ure motena dobava pitne vode. Vzrok je popravilo kvare na vodovodnem omrežju.

Zaprta cesta

Podjetje Kostak d.d. Krško sporoča, da je za promet povsem zaprta cesta LZ 193213 Cankarjeva cesta, JP 691006 Cankarjeva cesta in JP 691221 Cankarjeva cesta 59. Tako bo še vse do 30. aprila 2023. Zapora je nujna zaradi del na kanalizacijskem omrežju. Obvoz ni predviden.

